Princ Harry mogao bi ostati bez važnog dokumenta koji mu treba za život u Americi, a za sve je krivo njegovo priznanje u memoarima

Američka konzervativna organizacija zatražila je od američkog saveznog suda da objelodani odgovore princa Harryja o prethodnoj uporabi droga u njegovu zahtjevu za američku vizu jer je u interesu javnosti vidjeti kako postupaju američke vlasti u takvoj situaciji i je li on nešto sakrio.

Navodi vojvode od Sussexa o uzimanju kokaina, marihuane i psihodeličnih droga u njegovim memoarima "Rezerva" potaknuli su konzervativni think tank iz Washingtona DC-ija da se zapita zašto mu je dopušten ulazak u SAD 2020.

Zaklada Heritage pokrenula je tužbu protiv američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) nakon što je odbijen njezin zahtjev za tim podacima temeljem Zakona o slobodi informacija tvrdeći da je to od "ogromnog javnog interesa".

U tužbi washingtonske zaklade tvrdi se da američki zakoni "općenito smatraju neprihvatljivim ulazak" takvih osoba u zemlju.

Govoreći nakon prvog saslušanja pred saveznim sudom u ovom slučaju Nile Gardiner iz think tanka rekao je novinarima da se tužbom smjera postaviti pitanje odgovornosti osobe istaknutog javnog profila i američkih vlasti.

"Na kraju krajeva, ovdje se radi o odgovornosti, transparentnosti i otvorenosti američke administracije u vezi s imigracijskim zahtjevom osobe visokog profila", rekao je Gardiner.

Tijekom saslušanja na saveznom sudu u Washingtonu u utorak, odvjetnik think tanka Samuel Dewey rekao je sucu da se njihov slučaj odnosi na vojvodu od Sussexa, ali i na to kako DHS "poštuje zakone".

Dewey je rekao sucu Carlu Nicholsu da je pitanje dobilo "široko rasprostranjenu i iznimnu medijsku pozornost" što je potaknulo "pitanja o integritetu vlade".

DHS-ov odvjetnik John Bardo ustvrdio je da članci na koje se pozvao think tank u prilog tužbi ne pokazuju da se radi o iznimnoj medijskoj pozornosti i nisu uspjeli ukazati na bilo kakvo kršenje zakona od strane američke vlade.

U kontroverznim memoarima, vojvoda je rekao da kokain "nije učinio ništa za mene", dodavši: "Marihuana je drukčija, to mi je zapravo stvarno pomoglo."

Govoreći o tome zašto je think tank pokrenuo slučaj, rekao je novinarima: "Ovo se zapravo u konačnici odnosi na imigracijski zakon SAD-a, osiguravajući njegovu pravednu i jednaku primjenu na sve. Nitko ne smije biti iznad zakona i nitko ne smije biti povlašten."

U svjetlu opsežnog korištenja ilegalnih droga princa Harry bi trebao biti odgovoran za svoj zahtjev.

"Sve je iznio, da vidimo odgovara li to točno onome što je stavio u svoj zahtjev za vizu. Jer ako nije, to je lažno svjedočenje i to je kazneno djelo i svatko treba odgovarati pred zakonom - nitko se ne smije drukčije tretirati."

(Hina)