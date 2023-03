Mladom domaćem pjevaču dijagnosticiran ozbiljan zdravstveni poremećaj: "Osjetio sam zujanje u ušima, vrućinu oko vrata…"

Alen Đuras za Gloriju je otkrio da mu je dijagnosticiran poremećaj zbog kojeg će ići na operaciju, a već je promijenio i životne navike.

Pjevač Alen Đuras (29) progovorio je o zdravstvenom problemu zbog kojeg će se uskoro podvrgnuti operativnom zahvatu.

U intervjuu za Gloriju otkrio je kako mu je prije mjesec dana dijagnosticirana apneja u snu, poremećaju spavanja tijekom kojeg dolazi do povremenog prekida disanja.

"Prvi ozbiljni zdravstveni problemi počeli su već s 24 godine. Osjetio sam zujanje u ušima, vrućinu oko vrata, bio sam jako crven u licu i imao problema s cirkulacijom. Izmjeren mi je visoki tlak i počeo sam uzimati tablete, ali to me nije previše iznenadilo jer su mnogi članovi obitelji s očeve strane imali isti problem u mojoj dobi", kazao je Alen.

"Tada, međutim, nisam znao da je to povezano s apnejom. Jest da sam loše spavao i bio umoran, no to sam uvijek povezivao s činjenicom da mnogo radim”, objasnio je glazbenik te je istaknuo da se posljednjih sedam godina nije pošteno naspavao.

Nakon dijagnoze odlučio promijeniti loše navike i okrenuti se zdravom načinu života, a pohvalio se da je pritom izgubio i četiri kilograma.

Na kraju je pozvao sve da kontroliraju svoje zdravlje i djeluju preventivno te iz svojeg primjera zaključio: "Imam osjećaj da sam si ja nepotrebno oduzeo pet godina života."

