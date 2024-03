Pacino na Oscarima dobio veliku čast, no umjesto oduševljenja, razočarao je gledatelje: ''Uništio je najnapetiji dio večeri!''

Najnapetiji trenutak ovogodišnjih Oscara uništio je jedan od najcjenjenijih glumaca Hollywooda, Al Pacino, evo što se dogodilo.

Al Pacino je na ovogodišnjim Oscarima dobio veliku čast, no umjesto oduševljenja, razočarao je gledatelje.

Na 96. dodjeli Oscara Pacino je dobio zadatak objaviti tko je osvojio nagradu za najbolji film.

Tradicionalno, uvijek se prije objave pobjednika u kategoriji pročitaju svi nominirani. U kategoriji najboljeg filma bili su ove godine ''Anatomija pada'', ''Američka fikcija'', ''Barbie'', ''The Holdovers'', ''Ubojice cvjetnog mjeseca'', ''Maestro'', ''Prošli životi'', ''Uboga stvorenja'', ''Zona interesa'' i ''Oppenheimer''.

No umjesto da ih sve pročita, Pacino je otvorio kuvertu s pobjednikom i samo rekao: ''Moje oči vide Oppenheimera.''

#Oppenheimer wins the award for Best Picture at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/0tjARZH4gu