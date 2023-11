Adele je konačno potvrdila ono o čemu se već dugo šuška, a izvela je to na super sladak način?

Adele je prema pisanju stranih medija potvrdila vijest da se udala za Richa Paula.

Već se neko vrijeme šuška da se jedna od najpopularnijih pjevačica današnjice Adele udala za svog partnera Richa Paula, a prema pisanju stranih medija to je navodno sama potvrdila.

Priča se da se par vjenčao još prošle godine što dosad nisu htjeli komentirati, ali Adele je sada potaknula nove glasine i to kada je poznatog sportskog agenta nazvala svojim mužem. To je učinila tijekom nastupa svog najboljeg prijatelja, komičara Alana Carra u Los Angelesu, a članovi publike potvrdili su to za Deuxmoi.

"Večeras sam bio na nastupu Alana Carra u Los Angelesu i Adele je bila u publici. Alan je pitao publiku je li se netko nedavno oženio, a Adele je viknula "Jesam", ispričao je jedan od svjedoka.

"Kada je pitao je li se netko nedavno oženio, ona je povikala 'jesam'. Bilo je to super slatko. Adele je sjedila odmah iza mene s prijateljicom koja se najbolje zabavljala. Njezino osiguranje ušlo je samo da joj donese grickalice. Nju nije bilo briga znaju li ljudi da je tamo. Dobacivala mu je, oni su mi najbolji prijatelji", ispričao je drugi izvor koji se tamo zatekao.

41-godišnji Rich osvrnuo se prije nekoliko mjeseci na glasine o braku rekavši kako su on i Adele puno pomogli jedno drugome tijekom svoje dvogodišnje veze, ali konkretan odgovor nije dao.

"Bila je sjajna, mislim da bi se složila da smo definitivno pomogli jedno drugome. Ja se dobro osjećam, mi se dobro osjećamo. Super smo jedno za drugo", izjavio je gostujući u emisiji CBS Mornings.

Voditeljica Gayle King upitala ga je potom o glasinama da su se on i Adele vjenčali, točnije treba li Adele osloviti s gospođa Paul kad bude sljedeći put razgovarala s njom.

"Možete reći što god želite", odgovorio joj je stidljivo on, prije nego što je dodao da nije tip osobe koja stavlja svoj osobni život u prvi plan i kako to nije za medije.

Adele je Richa nazvala svojim mužem I tijekom njezina koncerta u Las Vegasu u rujnu, što je potaknulo nagađanja da su se njih dvoje vjenčali. Žena u publici uzviknula joj je 'Hoćeš li se udati za mene', na što joj je Adele odgovorila 'Ne mogu se udati za tebe. Ja sam hetero, ljubavi, a moj muž je večeras ovdje'.

Obožavateljica joj se odgovorila: 'Možeš li pokušati?' a Adele je uzvratila pljeskom: 'Ne, ne želim pokušati. Ja sam s Richom. Ti si luda, pusti me na miru.'

Par je prvi put javno objavio vijest da su zajedno u srpnju 2021. godine kada su zajedno sjedili pored terena na jednoj NBA utakmici, a dobitnica Grammyja oko godinu dana nosi dijamantni prsten na lijevom prstu. U prošlosti je, kad su je pitali o tome, komentirala da to nije zaručnički prsten, i da jednostavno voli vrhunski nakit.

Adele je agenta slavnog košarkaša LeBrona Jamesa upoznala na plesnom podiju na rođendanskoj proslavi zajedničkog prijatelja. U intervjuu za Rolling Stone puno ga je nahvalila i njihovu vezu nazivala najlakšom u kojoj je ikad bila.

"Baš je smiješan. Oh, tako je smiješan, smiješan je, da. I vrlo pametan. Znate, on je vrlo, vrlo pametan. Prilično je nevjerojatno gledati ga kako radi to što radi", opisala ga je Adele na CBS-u 2021. godine

Adele ima desetogodišnjeg sina Angela kojeg je dobila u braku sa Simonom Koneckim koji je potrajao tri godine i rekla je publici u Vegasu da je spremna uskoro dobiti drugo dijete.

"Stvarno želim opet dobiti dijete", rekla je Adele tijekom slatke razmjene s nekim iz publike. Dakle, svaki put kad vidim ime koje mi se sviđa, zapišem ga u svoj telefon", izjavila je na jednom od svojih nastupa.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Meri iz MasterChefa odgovorila je na pitanje koje sve zanima, što se događa s hranom koja ostane nakon kuhanja u showu?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog ove haljine Žanamari uspoređuju s Jennifer Lopez: ''Kako ti stoji, izgledaš fenomenalno!''