Znate koji film podjednako oduševljava danas kao i prije 25 godina?

Prošlo je četvrt stoljeća od premijere trilera Klub boraca, filma Davida Finchera, s Edwardom Nortonom i Bradom Pittom u glavnim ulogama, koji i dalje izaziva rasprave o konzumerizmu i identitetu.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Da, znamo da je prvo pravilo Kluba boraca da se o njemu ne govori, no s obzirom na to da ovih dana brojimo četvrt stoljeća od objavljivanja istoimenog filma, jednostavno moramo istaći da Klub boraca (Fight Club, 1999.) odlično “nosi” svoje godine, odnosno da je i danas podjednako odličan kao i prije 25 godina. Bez sumnje, film slovi za jedan od najutjecajnijih i najkontroverznijih filmova svih vremena, piše Kinofilm.

Redatelj David Fincher donio je na velika platna mračnu i subverzivnu priču o modernom otuđenju, konzumerizmu i potrazi za identitetom, a film je od svog izlaska do danas stekao status kultnog klasika. No, kad je objavljen, nisu baš svi bili oduševljeni…

Svjetsku premijeru Klub boraca imao je na Venecijanskom filmskom festivalu 10. rujna 1999., a tek nešto više od mjesec dana kasnije, 15. listopada, došao je i u američka kina i izazvao podijeljene reakcije. Dok su ga jedni kritičari smatrali opasnim, nihilističkim filmom, drugi su prepoznali njegovu duboku kritiku kapitalizma, konzumerizma i modernog društva. Iako nije bio veliki komercijalni hit na početku, s vremenom je stekao kultni status, posebno među mlađom publikom s obzirom na to da je provokativan te da kao takav potiče rasprave o njegovoj poruci i moralnim implikacijama.

Bezimeni i Tyler Durden

Glavne uloge u filmu tumače Edward Norton i Brad Pitt. Norton ima ulogu Naratora, čovjeka izgubljenog u svijetu korporativnog života, nesigurnog i otuđenog. Nortonov lik upoznaje karizmatičnog i anarhističkog Tylera Durdena (Brad Pitt) te njih dvojica zajedno osnivaju “Klub boraca” – tajni klub u kojem se muškarci okupljaju kako bi se fizički borili i tako oslobađali frustracija.

Brad Pitt pak tumači Tylera Durdena, lika koji predstavlja suprotnost modernom konzumerizmu. Ta mu je i uloga “zacementirala” poziciju jednog od vodećih glumaca svoje generacije. Glavna ženska uloga povjerena je Heleni Bonham Carter koja tumači Marlu Singer, ženu koja staje između Naratora i Tylera. Ona, s oba glavna lika, simbolizira kaos i kompleksnost života.

I redatelj David Fincher ovim je filmom potvrdio svoju kvalitetu. Klubu boraca prethodili su njegovi, također vrlo dobro prihvaćeni, mračni trileri Sedam (Se7en, 1995.) i Igra (The Game, 1997.), no Klubom boraca dokazao se kao jedan od najsmjelijih redatelja svoje generacije.

Nakon ovog filma, Fincher je nastavio s uspješnim filmovima kao što su Zodijak (Zodiac, 2007.), Društvena mreža (The Social Network, 2010.) i Nestala (Gone Girl, 2014.). Iako redom sve odlični filmovi, ne možemo se oteti dojmu da je u upravo u Klubu boraca do punog izražaja došao njegov stil koji karakterizira kombinacija vizualne inovativnosti i dubokih, psiholoških tema. Naravno, nije izostao ni njemu svojstven preokret koji filmu, na samom kraju, daje sasvim novu perspektivu.

Drugačiji od knjige

Treba svakako reći da je scenarij za film napisao Jim Uhls i to na temelju romana američkog pisca Chucka Palahniuka, koji nije očekivao da će njegov roman postati film, a još manje da će postati kultni hit. Sam završetak filma odudara od završetka knjige. Naime, u knjizi završetak više naginje psihološkoj introspekciji, a film nudi vizualno spektakularan kraj, uz eksplozije i rušenje zgrada, koje simboliziraju potpunu destrukciju konzumerističkog društva. Na kraju, autor je bio je zadovoljan i filmom i glumcima, odnosno načinom na koji su interpretirali njegove likove.

PROČITAJTE VIŠE NA KINOFILMU:

Box office Hrvatska: U borbi klaunova, ‘Terrifier 3’ je s lakoćom nadvladao Jokera

Anthony Hopkins ima novu ulogu, Laura Dern hvali mladog kolegu u intimnim scenama, a redatelj Alex Proyas ‘proziva’ Elona Muska

Nastavak hit crtića “Divlji robot” već je u pripremi

Iako Klub boraca nije osvojio najznačajnije filmske nagrade, treba reći da je bio nominiran za Oscara za najbolju montažu zvuka. I glazba je imala značajnu ulogu u filmu, posebno pjesma “Where Is My Mind?” grupe Pixies, upotrijebljena na kraju filma. Pjesmu su skladali Dust Brothers, a njihov elektronički, eksperimentalni stil savršeno se uklopio u mračnu atmosferu filma. Iako pjesma nije napisana za film, scena u kojoj je upotrijebljena, jedna je od najprepoznatljivijih u modernoj kinematografiji.

Još zanimljivih pojedinosti koje su doprinijele kultnom statusu ovog filma, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.