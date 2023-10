Obitelj ju nije uspjela spriječiti da se u 84. godini uda za 20 godina mlađeg, a zbog te ljubavi se odrekla bogatstva od 5 milijardi dolara!

Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva bilo je puno ime vojvotkinje od Albe koja je bila jedna od najosebujnijih ličnosti u Španjolskoj.

Španjolska vojvotkinja od Albe, punog imena Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva jedna je od najosebujnijih povijesnih ličnosti, a njezin život ne prestaje intrigirati brojne znatiželjnike ni devet godina od njezine smrti.

Cayetana je preminula 2014. godine u 89. godini života koji je bio obilježen nizom skandala, ali i priča o kojima bi se moglo snimiti nekoliko filmova. Od rane mladosti ovaj je vojvotkinja slovila kao prava ljepotica, a neke od privilegija koje je imala zvuče gotovo nevjerojatno, poput one da je imala dozvolu za jahanje konja u katedrali i da nikada nije morala klečati pred papom.

Osim što je ostala zapamćena po velikom broju titula - njih 49, bila je i najveća privatna zemljoposjednica u Španjolskoj na čijim su se posjedima nalazili dvorci, palače i kuće, a gdje su je posjećivale i slavna Grace Kelly te Jackie Kennedy. Među njima je najpoznatija bila palača Liria u Madridu u kojoj je bila i rođena kao jedino dijete vojvode od Albe i Marije del Rosario de Silva koje je preminula dok je Cayetana imala samo osam godina.

Naravno, španjolsku je plemkinju pratio i zanimljiv ljubavni život. Prvi put se udala 1947. godine za Louisa Martineza de Iruya, a njihovo je raskošno vjenčanje u medijima prozvano najskupljim na svijetu. Par je dobio šestero djece, a njezin najstariji sin Carlos Fitz-James Stuart preuzeo je titulu vojvode od Albe nakon djedove smrti.

Prvi suprug preminuo joj je 1972. godine, nakon čega se udala za 11 godina mlađeg bivšeg svećenika Jesusa Aguirrea. On je preminuo 2001. godine, a Cayetana se zaljubila u državnog službenika Alfonsa Dieza Carabantesa koji je od nje bio mlađi čak 24 godine. To je zabrinulo njezine članove obitelji koji su čak izdali službeno priopćenje kako se njihov odnos temelji na dugom prijateljstvu i kako ne planiraju vjenčanje, no međutim oni su učinili baš to i stali pred oltar 2011. godine i to dok je ona imala 84. godine, a on 60.

Javnost i obitelji ostali su šokirani njihovom vezom i mnogi su smatrali da je Alfonso s njom upravo zbog bogatstva. Međutim, on je pristao potpisati predbračni ugovor, a ona je prije vjenčanja sve podijelila djeci i unucima i njemu, no dvoje djece nije joj se uopće pojavilo na vjenčanju.

"Ne volim pričati o novcu. Mnogi ljudi miješaju gotovinu s imovinom. Mi nikada nismo imali puno gotovine“, rekla je jednom prilikom.

Vojvotkinja je privlačila i neke od najpoznatijih umjetnika svih vremena poput Pabla Picassa koji ju je poželio naslikati što je ona odbila jer je smatrala da bi to izazvalo preveliki skandal jer je Picasso smatran komunistom.

U kasnim godinama Cayetana je postala velika obožavateljica plastičnih operacija i estetskih operacija, što se jasno vidjelo i na njezinom licu s kojeg je naposlijetku iščeznula i sva prirodna ljepota.

