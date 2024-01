Zlobnici su joj govorili da nije dovoljno lijepa i atraktivna da bude glumica, a sada konačno sa 62 godine živi svoj san!

Jennifer Coolidge svoj je životni san ostvarila tek u kasnim pedesetima, iako je njezina priča glumice počela kada je imala 21 godinu.

Američka glumica Jennifer Coolidge danas je jedna od najuspješnijih i najpopularnijih glumica, dobitnica je i Zlatnog globusa, kojim je konačno dobila zasluženo priznanje za ulogu Tanye Mcquoid u HBO-ovoj hit-seriji "Bijeli lotos", no prognoze za njezin uspjeh na početku karijere nisu joj išle u prilog.

Jennifer je svjetsku slavnu stekla kao "Stiflerova mama" u franšizi "Američke pite", no na početku njezine karijere agenti za odabir glumaca govorili su joj da nije dovoljno zgodna da bi uopće postala glumica, u što je neko vrijeme i sama vjerovala.

No svoju revolucionarnu ulogu prvo je ostvarila u "Seinfeldu" nakon čega se sve promijenilo za ovu svjetski poznati plavušu.

Kad je tek počinjala, Jennifer je napustila svoj rodni Boston i preselila se u Los Angeles kako bi se bavila glumom, a iako joj to nije uspjevalo kako je planirala, danas je legenda sama po sebi. Sa samo 21 godinom unajmila je maleni stan u kojem je živjela sa cimericom koja je također imala san da postane glumica, a s kojom baš i nije bila u najboljim odnosima.

U jednom od intervjua, Jennifer se prisjetila kako je njezina cimerica bila po svim holivudskim idejama bila konvencionalno atraktivna. Ona je bila žena koja je pobjeđivala na natjecanjima u bikiniju i ona koja se hvalila pobjedom na spomenutim natjecanjima u bikiniju, dok Jennife to nije bila. Desetljećima kasnije, glumica se još uvijek sjeća kako je njezina cimerica ne tako suptilno implicirala da Jennifer nema "pravi izgled" koji je bio potreban da bi bila zvijezda.

"Pokazivala mi je svoju fotografiju i onda je rekla: 'Samo ti želim nešto reći, Jennifer. Imam stvarno dobro oko za talente. Ne vidim te kao nekoga ispred kamere", ispričala je jednom prilikom i dodala kako joj i jedan agent za talent rekao kako nije dovoljno privlačna.

“Agent za dodjelu uloge mi je rekao da na fotografijama izgledam poput mlade Candice Bergen, ali u stvarnosti ne i da on angažira samo ljude koji izgledaju dobro", izjavila je Jennifer za Vulture.

Tijekom sljedećih devet godina, Jennifer nije dobila niti jednu ulogu, zbog čega se počela pitati je li napravila veliku pogrešku i je protratila svoje 20-te godine, bila je spreman odustati od svog sna, sve dok nije dobila jedan poziv.

Bio je to poziv za ulogu u hit-sitcomu "Seinfeld" u kojem je glumila djevojku Jerryja Seinfelda, maserku koja mu odbija dati besplatnu masažu. I ta je uloga promijenila sve za Jennifer, potvrdila talent i učinila ju vidljivom što je bilo potrebno da se uspješno nastavi baviti glumom. Nakon toga je snimila pregršt gostujućih uloga, da bi se konačno probila u prvi plan u filmu iz 1999. godine "Američka pita" i uloga za nju nije mogla biti savršenija.

Jennifer je utjelovila Stiflerovu mamu, izvjesnu gospođu Robinson, ženu pumu koja obožava mlađe muškarce. Bio je to drugi važan trenutak u njezinoj karijeri nakon čega je postala još slavnija i osigurala si je uloge u filmovima "Legally, Blonde" i "A Cinderella Story". Tijekom 2000-ih godina ponovno je teže dolazila do uloga, ali njezini je obožavatelji zahvaljujući "Američkoj piti" nisu zaboravili. Među njima je bila i slavna pjevačica Ariana Grande koja je gostujući u "The Tonight Showu" rekla Jimmyju Fallonu da je Jennifer Coolidge jedana od njezinih omiljenih glumica, a nakon čega se glumica pojavila u spotu za Arianinu pjesmu "Thank U, Next", za koji Jennifer tvrdi da joj je promijenio život.

"Mislim da me Ariana nije angažirala u 'Thank U, Next', mislim da ne bih bila ovdje gdje jesam", izjavila je Jennifer za Entertainment Weekly.

Bez obzira je li joj Ariana stvarno toliko pomogla, Jennifer je doživjela renesansu svoje karijere u svojim kasnim 50-ima. Dobila je nagrađivanu ulogu bogate, usamljene, sredovječne Tanye McQuoid u "Bijelom lotosu", koja je stvorena samo za nju, i to doslovno. Tvorac serije Mike White napisao je ulogu Tanye imajući posebno na umu Jennifer da je utjelovi. On je godinama bio njezin obožavatelj i prijatelj i želio joj je dati priliku da pokaže svoje komičarske sposobnosti.

Jennifer je pristala na nju, ali pod jednim uvjetom - sa snimanjem su morali početi kasnije, kako bi izgledala onako kako ona želi jer nije bila u formi i nije se osjećala spremnom snimati scene u bikiniju, kada joj je uloga bila ponuđena. Zapravo, osjećala se toliko nespremnom, da je umalo odbila ulogu.

"Mike mi je poslao poruku u dva ujutro i samo je napisao: 'Bojiš li se?'. Kao da mi je mogao čitati misli i osjetio da pokušavam izaći iz toga. Onda mi je moj veliki prijatelj poručui da prihvatim svoj nered i jednostavno to učinim. Ne mogu vam reći koliko sam bio blizu toga da sama sebi upropastim tu priliku. Nikada si ne bih oprostila. Sjela sam i gledala 'Bijeli lotos' i rekla naglas: 'O čemu sam, dovraga, razmišljala? Ja sam luda osoba.' Mnogi od nas glumaca smo toliko nesigurni i uplašeni neuspjeha da sami sebi upropaštavamo šanse", ispričala je Jennifer za The Guardian.

