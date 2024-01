Tajnoviti ljepotan kojeg svi obožavaju svoj privatni život vješto čuva, a sada je pokazao obitelj za koju rijetki znaju kako izgleda!

Cillian Murphy jedan je od najtraženijih i natalentiranijih glumaca današnjice, a jedan je od onih koji svoju privatnost voli držati za sebe.

Irski glumac Cillian Murphy jedan je od najtraženijih i najpopularnijih glumaca današnjice o kojem se ovih dana ne prestaje pričati, a njegov privatni život, kojeg poprilično vješto krije, sve je zaintrigirao.

47-godišnji Cillian na ovogodišnjim je Zlatnim globusima nagrađen nagradom za najboljeg muškog glumca u filmu "Oppenheimer", a na pozornici je primajući nagradu prikupio dodatne simpatije zbog traga crvenog ruža koji mu je ostavila supruga Yvonne McGuiness dok ga je ljubila i čestitala mu na priznanju.

Glumac detalje svog privatnog života ne voli otkrivati, ali na dodjelu je stigao u pratnji supruge i njihova 17-godišnjeg sina Malachyja koji je njegova slika i preslika, a koliko mu znače otkrio je u svom govoru zahvale.

Cillian je oženio irsku umjetnicu 2004. godine, nakon što su se prvi put sreli na jednom od nastupa njegovog rock benda 1996. godine i sretni su roditelji dvojice sinova.

"To razdoblje bilo je nekako najvažnije razdoblje u mom životu. Ljudi koje sam tada upoznao ostali su moji najbliži prijatelji. Oni su me oblikovali u smislu mog ukusa, u smislu onoga što sam želio raditi sa svojim životom. I bilo je to otprilike u isto vrijeme kada sam upoznao svoju ženu. Došla je s nama na turneju, bilo je tako uzbudljivo, prije 20 godina ili koliko već, svi smo bili samo djeca, pokušavajući pronaći svoj put, ali bilo je to jako posebno, posebno vrijeme", ispričao je Cillian jednom prilikom za The Guardian.

Yvonne je nećakinja političara Johna McGuinnessa i radije se drži podalje od svjetla reflektora, izbjegavajući pojavljivanja na crvenom tepihu sa svojim suprugom.

"Ne bih ovo mogao učiniti bez svoje žene i njezina razumijevanja. Ali to je borba. Mislim da je to zbog vremena koji moj posao oduzima ono što me izjeda kao oca općenito. Pazim da ne radim projekt za projektom, jer to znači da živite u balonu koji se sastoji od seta, hotela, seta, hotela, aviona, filmskih festivala, što za mene nije stvarnost. Tako da se odjavljujem od svega toga šest mjeseci godišnje", pojasnio je za GQ.

U jednom od njegovih glavnih projekata, hit-serije "Peaky Blinders", par je bio prisiljen živjeti odvojeno dok je on snimao u sjevernoj Engleskoj.

Objasnio je tako za The Guardian da je postojala nula šanse da živi normalnim životom tijekom snimanja, rekavši.

"Odete kući u svoj maleni stan na kraju dana, pojedete, naučite tekst za sljedeći dan i pokušate spavati što više možete. Što nije puno", otkrio je glumac.

Cillian i njegova obitelj žive u Dublinu nakon što je navodno potrošio blizu 1,7 milijuna funti na viktorijansku kuću u gradu. Zdanje na četiri kata, izvorno izgrađeno 1863. godine, nalazi se u Monkstownu, na jugu gradu, ima šest dvokrevetnih soba kao i četiri sobe za goste. Dok su sada u Irskoj, njegovi su sinovi bili rođeni u Londonu i tamo su ostali do 2015. godine, a glumac se šalio da su se preselili jer su njegovi sinovi razvili vrlo otmjen engleski naglasak.

"Bili smo u Londonu 14 godina, djeca su nam tamo rođena. U Dublin smo se vratili tek 2015 godine. To je neka vrsta irske priče, znate, odseliti se, obaviti svoje i onda se vratiti kući. Čini se da je to uobičajena priča za Irce. Htjeli smo da djeca budu Irci, a bili su u toj dobi u kojoj su bili predtinejdžeri i imali su vrlo otmjen engleski naglasak i nisam to previše cijenio. Naši roditelji imaju određene godine i bilo je lijepo vrijeme za povratak kući", rekao je za podcast Armchair Expert i dodao kako bi se osjećao kao uljez da je odabrao život primjerice u Kaliforniji.

Yvonne radi kao umjetnica, a njezina web stranica opisuje njezin rad kao područuje filma, performansa, skulpturalnih i tekstilnih elemenata, zvuka i pisanja.

Cillianov sin Aran krenuo je očevim stopama birajući glumačku karijeru, s ulogama u filmu "Lola" i u kazalištu, dok je stariji sin, Malachy, pokazao zanimanje za glazbu, strast koju je Cillian potaknuo.

Tijekom svog govora na dodjeli nagrada za najboljeg glumca na dodjeli Globusa, Cillian je sebe nazvao najsretnijim čovjekom dok se izravno obraćao supruzi i sinovima.

"Za moju obitelj, ja sam najsretniji čovjek i volim vas", poručio je.

I nedavno im je javno odao počast, prilikom dodjele nagrade Desert Palm Achievement Award na dodjeli međunarodnih filmskih nagrada u Palm Springsu.

"Dvije trećine njih sjedi dolje. Morali smo ostaviti jednog od njih kod kuće zbog ispita. Ali samo želim reći hvala što me trpite, podnosite pola mene i mene u sjeni i odsutnog mene, ostatke mene dok radim ovakav film ili radim općenito. Uvijek ste tu. Volim to. Pa hvala vam", iskreno je rekao i dirnuo mnoge ovaj po mnogo čemu poseban glumac.

Iza Cilliana su deseci uloga koje je odigrao, a među njima se ističu one u seriji "Peaky Blinders" te filmovima " Oppenheimer", "Početak", "Dunkirk", "Mjesto tišine 2", "Batman početak" i "28 dana kasnije".



