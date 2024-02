Sedam godina nakon kćerina rođenja doznao je da joj nije pravi otac, a prije svoje tragične smrti vratio se porocima zbog nesretne ljubavi

Austrijski glazbenik Falco stekao je svjetsku slavu pjesmama poput "Rock Me Amadeus", "Der Kommissar" i "Vienna Calling", a život su mu obilježili poroci i privatne drame.

Johann "Hans" Hölzel bio je austrijski glazbenik, pop, rock i hip-hop zvijezda umjetničkog imena Falco.

Svjetsku slavu stekao je hitovima poput "Rock Me Amadeus", "Der Kommissar", "Vienna Calling", "Jeanny", "The Sound of Musik" i "Coming Home".

Prodao je 20 milijuna albuma i 40 milijuna singlova te je najprodavaniji austrijski pjevač svih vremena i jedini Austrijanac koji je dospio na američke glazbene ljestvice.

Falco je rođen 19. veljače 1957. godine i sada bi slavio 67. rođendan, a poginuo je u prometnoj nesreći 6. veljače 1998.

O njegovo smrti kružile su razne teorije, a 19 godina kasnije, njegov najbolji prijatelj i bivši menadžer Hans Reinisch progovorio je o nesreći u dokumentarcu Kabela 1.

Tada je rekao kako je pjevač danima prije svoje smrti konzumirao drogu i alkohol, jer je pao u očaj zbog nesretne ljubavi.

"Oko šest tjedana prije svoje smrti upoznao je lokalnu djevojku Selinu koja je živjela u mjestu Cabarete" rekao je Reinisch.

Falco se čak preselio kako bi joj bio što bliže, ali otac djevojke, lokalni gradonačelnik protivio se njihovoj ljubavi, jer mu se nije sviđala Falcova burna prošlost. Selina je poslušala oca i udaljila se od pjevača, a Falco je, navodno, zbog toga opet počeo konzumirati narkotike, nakon što je dvije godine bio "čist".

"Tri dana je jako puno pio i uzimao je drogu", ispričao je Reinisch. Falco je poginuo 13 dana prije svojeg 41. rođendana, u sudaru s autobusom u Dominikanskoj Republici. Prema nalazima obdukcije, u organizmu je imao 1,5 promila alkohola, kokain i marihuanu.

O narkoticima je postao ovisan 80-tih i 90-ih godina prošlog stoljeća, dok je bio na vrhuncu karijere.

Njegovi poznanicu opisivali su ga kao kompleksnu osobu, Bio je ambiciozan, ekscentričan, brižan, egoističan i duboko nesiguran.

Ljubavni život obilježila mu je veza s Isabellom Vitkovic, koja je 1986. rodila curicu koju su nazvali Katharina Bianca. Par se vjenčao dvije godine kasnije, a njihov odnos bio je turbulentna i brak im je kratko potrajao.

Falco je vjerovao da je Katharina njegova biološka kćer do njezine sedme godine, kada je DNK test pokazao da ipak nije.

Nakon toga odnos Katharine i Falca postao je čudan. Bili su u kontaktu, no ona je uzela majčino prezime i tvrdila je da ju je otac isključio iz oporuke. Kada je Falco poginuo, Katharina je imala 12 godina, a s njegom majkom Marijom Hölzel pomirila se tek prije njene smrti u travnju 2014. godine.

Katharina je 2008. godine objavila memoare "Falco war mein Vater" (Falco je bio moj otac).

Faco je prije smrti planirao povratak na scenu i posthumno je objavljen njegov album "Out of the Dark (Into the Light)".

