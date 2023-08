Buckinghamska palača slovi kao zdanje iz bajke i milijuni ju žele vidjeti bar na tren, ali evo zašto u njoj nitko ne želi živjeti!

Buckinghamska palača simbol je britanske monarhije i milijuni ljudi ju posjećuju tijekom godine, no članovi kraljevske obitelji odlučno je se klone i ne žele živjeti u njoj.

Buckinghamska palača sjedište je britanske kraljevske obitelji i slovi kao građevina iz bajke sa svojih 775 soba, bazenom, teniskim terenom, tajnim ulazima i 42 hektara vrtova i jezerom, no prema pisanju britanskih medija u njoj nitko ne želi živjeti.

Naime, dok je svijet doživljava kao simbol kraljevskog sjaja i prestiža ona ne privlači članove obitelji, a upitno je hoće li u njoj uopće itko živjeti u skoroj budućnosti. Imidž pokojne kraljice Elizabete poistovjećivao se s Buckinghamskom palačom, no i ona je preferirala dvorac Windsor u kojem je provela najviše svog vremena.

Prema izvorima iz palače, u njoj sve vrvi miševima, jako je hladno jer kralj Charles zahtjeva i da je tijekom zime temperatura namještena na 19 stupnjeva zbog što manjih računa za grijanje. Uz to u njoj nije preporučeno boraviti zbog zdravlja, jer još uvijek ima azbesta koji nije u potpunosti uklonjen i saniran, a prijeti i urušavanje nekih dijelova što se dogodilo i 2007. godine kada je dio zida pao na princezu Anne koja nasreću nije bila teže ozlijeđena.

Kralj Charles i kraljica Camilla trenutačno žive u Clarence Houseu, a u palaču bi se trebali preseliti tek 2027. godine nakon što njezina obnova i sanacija budu u potpunosti dovršene, a čiji će troškovi iznositi 369 milijuna funti.

No bez obzira na to, i dalje je omiljena destinacija milijuna turista koji barem na trenutak žele biti dio kraljevske raskoši i prestiža, naročito nakon hit-serije "Kruna" kojoj joj je itekako podigla popularnost. Za javnost je djelomično otvorena 10 tjedana godišnje, a očekuje se da će se to značajno povećati nakon završetka obnove. U njoj proteklog vikenda otvorena izložba posvećena krunidbi kralja Charlesa i bit će otvorena do kraja rujna.

Javnost je u palaču po prvi put kročila 1993. godine kada je monarhiji trebao dodatan prihod nakon razornog požara u Windsoru, a postala je službena londonska rezidencija nakon dolaska kraljice Viktorije na prijestolje 1837. godine. To je također i administrativno sjedište monarhije, koje se koristi za dogovaranje investicije, vrtne zabave, večere i bankete koji su vrhunac većine državnih posjeta te je ključan simbol moćne britanske monarhije.

