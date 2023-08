Sjećate se Josipa Katalenića? Međimurski slavuj osuđen je na 4 godine zatvora zbog dječje pornografije!

Josip Katalenić osuđen je na zatvorsku kaznu zbog dječje pornografije.

Nekad popularni pjevač Josip Katalenić nepravomoćno je osuđen na zatvorsku kaznu od četiri godine i 11 mjeseci zbog kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju, a na što se ima pravo žaliti, prenosi tjednik Međimurje.

Presuda je donesena na Općinskom sudu u Varaždinu na suđenju koje je bilo zatvoreno za javnost, a optužnica protiv danas 42-godišnjeg Josipa bila je podignuta još 2015. i 2016. godine nakon provedene istrage, zbog čega je bio i dva puta uhićen.

"Za veći dio kaznenih djela je okrivljenik nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i 11 mjeseci. Za nekoliko kaznenih djela okrivljenik je oslobođen optužbe", stoji u odgovoru Općinskog suda tjedniku Međimurje.

Josip je neko vrijeme proveo i u istražnom zatvoru, no uz jamčevinu koja je prvi put iznosila 50 tisuća, a drugi put navodno 1,5 milijuna kuna, vrijeme je provodio na slobodi. Nakon podizanja nimalo lake optužnice za čak 10 kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju, Josipa je čekala ozbiljna sudska borba koja je ovih dana rezultirala ozbiljnom presudom.

Kada se pojavio na sceni, Katalenić je zbog glasa prozvan međimurskim slavujem. Rođen 1981. godine, pjevač je kao tinejdžer počeo graditi glazbenu karijeru, prijavivši se na tada u kultni Turbo Limach Show. Sa svega 17 godina pojavio se na Dori, gdje je otpjevao pjesmu "Ja te volim" Đanija Maršana. Sve je izgledalo sjajno, bio je to talentirani dječak, kojem se smiješila vojska obožavateljica. A onda je sve krenulo nizbrdo.

Kada mu je bila 21 godina Katalenić je 13-godišnjakinji na jednom dječjem talent showu dobacio broj svoje sobe, a drugoj rekao da je ružna. Oglasila se tada čak i pravobraniteljica za djecu, no Katalenić je na sve odmahnuo rukom. Sve je nazvao šalom, ispričavši se naknadno. Tada je odlučio nestati na neko vrijeme no brzo se vratio i to pjesmom za koju je tvrdio da je hit u SAD-u.

Ubrzo su počeli ozbiljniji problemi sa zakonom i to nakon što se oglasio jedan maloljetnik, tvrdeći da mu je Katalenić prijetio pištoljem. Budući da se cijela situacija dogodila ispred svjedoka, nije mogao negirati. Potom je 2004. godine izazvao prometnu nesreću, a najgori skandal tek je uslijedio. Naime, 2011. godine povezivalo ga se s Matijom Marčecom, njegovim osobnim trenerom koji je nasmrt pretukao mladića u klubu Guru u Čakovcu. U tom slučaju, Katalenić je bio prozivan isključivo zbog prijateljstva s Marčecom pa se taj skandal, iako velik, ne može pripisivati njemu.

I nakon svega, Katalenića nisu napustili snovi o velikoj karijeri pa ju je pokušavao oživjeti pod umjetničkim imenom Chris Collins i pjesmom "Fifty Shades of Love". Dogodilo se to 2013. godine, i nije uspjelo. Nekoliko dana prije nego što je prvi put priveden zbog pornografije, Katalenić se pojavio u filmu Ivone Juke "Ti mene nosiš". U njemu glumi glumca iz sapunice, a tamo govori: "Zašto sam ja sudionik tog glupog ubojstva? Otkud sam se ja našao s tim kriminalcima? Otkud ja s njima? Curice su lude za mnom i, kad ja budem u bijegu, sigurno će pasti gledanost."

Snovi o velikoj karijeri rasplinuli su se, a iza svega ostale gnjusne optužbe i možda jedna od najtužnijih estradnih priča u Hrvatskoj.

