Miljenik Hollywooda u braku je s dobro poznatom kolegicom više od 30 godina, a vjenčali su se zapravo slučajno: "Ona kaže da jesmo!"

Winona Ryder i Keanu Reeves vjenčali su se na setu filma "Dracula" iz 1992. godine i oboje vjeruju da su u pravom braku.

Jedan od omiljenih holivudskih glumica, Keanu Reeves i njegova jednako slavna i uspješna glumica Winona Ryder zajedno su snimili nekoliko filmova u kojima su odigrali glavne uloge i sprijateljili se, međutim čini se kako njih dvoje povezuje i nešto više od prijateljstva i to već više od 30 godina.

59-godišnji Keanu i 52-godišnja Winona snimili su između ostalog zajedno "A Scanner Darkly", "The Private Lives of Pippa Lee" i "Draculu" na čijem su se setu posebno vezali, i to ni više ni manje, nego brakom što su i sami potvrdili.

Naime, Keanu je već ranije objasnio za Esquire da scena u kojoj se njihovi likovi žene, zapravo nije bila gluma i nije bila lažna.

“Snimili smo ceremoniju vjenčanja s pravim svećenicima. Winona kaže da smo vjenčani, redatelj Coppola kaže da jesmo. Dakle, pretpostavljam da smo vjenčani pred Božjim očima", izjavio je Keani.

Iako ta vijest nije najnovija, ponovno je počela kružiti internetom zahvaljujući objavljenom videu na TikToku, a njihovi mlađi obožavatelji oduševljeni su tim otkrićem.

I Winona se osvrnula na tu temu tijekom jednog od prijašnjih intervjua za Entertainment Weekly i to dok je promovirala još jedan projekt na kojem su zajedno radili, ironično nazvan "Destination Wedding".

“Zapravo smo se vjenčali u Drakuli. Ne, kunem se bogom da mislim da smo vjenčani u stvarnom životu. U toj sceni Coppola je koristio pravog rumunjskog svećenika. Dakle, mislim da smo vjenčani", zaključila je i dodala da se vjenčanje održalo na samo Valentinovo.

Unatoč tome što su u braku pred Bogom i Winona i Keanu trenutačno su u odvojenim vezama. On je sreću pronašao s vizualnom umjetnicom Alexandrom Grant, dok je ona od 2021. godine u vezi sa Scottom Mackinlayem Hahnom.

