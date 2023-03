Meghan i Harry nisu sami donijeli odluku o mjestu krštenja njihove kćeri, poznati moćnik postavio im je ultimatum?

Strani mediji prenose kako je Tyler Perry postavio ultimatum princu Harryju i Meghan Markle oko krštenja njihove kćeri i njime odredio da se ono održi u njihovu domu Kaliforniji, a ne u kraljevskoj rezidenciji u Velikoj Britaniji.

Kći princa Harryja i Meghan Markle, princeza Lilibet nedavno je krštena u svom domu u Kaliforniji, daleko od Velike Britanije i kraljevskog dvora, a šuška se kako je ta odluka možda bila uzeta iz ruku njezinih roditelja i obitelji.

Pogledaj i ovo Imaju nekoliko tjedana za pakiranje Otkriveno je što princ Harry i Meghan Markle misle o odlasku iz svog jedinog britanskog doma

Strani mediji prenose kako je glumac i redatelj Tyler Perry izabran za Lilibetinog kuma zajedno s još jednom, zasad misterioznom kumom te je bio jedan gostiju na intimnoj ceremoniji. I dok je njezin stariji brat Archie kršten u velebnom okruženju dvorca Windsor, Lilibetina ceremonija održana je u njezinu domu u Montecitu u Kaliforniji.

Drugi članovi kraljevske obitelji nisu bili na krštenju, a čini se da je poprilično veliki utjecaj na taj poseban dan imao upravo Perry.

Njegovo prijateljstvo sa Sussexima započelo je na prilično neobičan način, kada ih je 2020. godine pozvao da žive u njegovoj kući u Los Angelesu s 18 spavaćih soba vrijednu 16 milijuna funti nakon što su se doselili iz Velike Britanije, a da ih nije ni upoznao. Od tada su bliski prijatelji, a Perry se pojavio i u njihovoj dokumentarnoj seriji koja je objavljena u prosincu te ga je Harry spomenuo u svojim memoarima.

"Odvojio sam minutu da to shvatim i mislio sam da ću biti počašćen. Apsolutno bih bio počašćen. Ali tada sam shvatio da ne želim prolaziti kroz sve kraljevske tradicije pa sam iznio vlastite prijedloge. Rekao sam da možda možemo napraviti malu privatnu ceremoniju ovdje i neka to bude to, a ako to moraju obaviti tamo, onda u redu", otkrio je Perry u dokumentarcu, nakon čega su sada svi zaključili kako im je zapravo postavio ultimatum.

Kraljevska se djeca tradicionalno krste u jednoj od kraljevskih rezidencija, baš kao što je Archie bio kršten u dvorcu Windsor u srpnju 2019. godine. No za razliku od njega Lilibet je imala puno intimniju ceremoniju u svom domu u Kaliforniji.

Meghan i Harry su prvi put stupili u kontakt s Perryjem prije njihova vjenčanja 2018. godine, kada je on iz vedra neba poslao pismo Meghan izražavajući žaljenje zbog njezinog udaljavanja od oca Thomasa Marklea.

"Nikada ga prije nisam upoznala. Rekao je da se moli za mene i ako mi ikada nešto zatreba, on će biti tu", objasnila je Meghan u Netflixovoj seriji.

Godinama kasnije, kada je Meghan bila na jednoj od najnižih točaka, ponovno je stupila u kontakt s Perryjem kako bi mu ispričala svoju situaciju.

"Samo sam plakala i plakala. Ponekad je lakše otvoriti se nekome tko ne zna baš ništa, a to je bio taj trenutak sa mnom i Tylerom", rekla je.

Perry tvrdi da je mogao osjetiti opipljiv strah u glasu bivše glumice dok su razgovarali o tome kako se postupa s njom i Harryjem.

"Bojala se da je ne unište. Vidio sam kako je moja majka godinama zlostavljana, znam simptome Ova je žena bila zlostavljana, a i Harry", objasnio je Perry.

Nakon što su se Sussexovi povukli s kraljevskih dužnosti i preselili u Kanadu, Perry im je ponudio smještaj u Los Angelesu neposredno prije nego što je došlo do karantne zbog koronavirusa.

"Hvala još jednom sjajnom prijatelju Perryju kojeg nikada nismo upoznali, ali koji vjeruje u nas i koji želi pomoći", izjavila je Meghan u filmu.

Par je proveo šest tjedana u miru prije nego što se pročulo da su u Perryjevoj vili na Beverly Hillsu, nakon čega su se odselili i kupili svoj prvi zajednički dom u Santa Barbari. Htjeli su više privatnosti i priznali su da Perryjeva golema vila nije bila njihovu stilu te da Harry više voli manje nekretnine.

"Iako je to bila lijepa usluga u vrlo teškom trenutku, kuća Tylera Perryja s 18 spavaćih soba nije Harryjev stil. Da, odrastao je u kraljevskoj obitelji i dvoranama Buckinghamske palače, ali više voli intimnije domove s karakterom", izjavio je Harryju blizak izvor za Page Six.

Glasnogovornik Meghan i Harryja potvrdio je da se obitelj odlučila na taj potez, dodavši: "Odlučili su se za tihu privatnost svoje zajednice i nadaju se da će to poštovati njihovi susjedi, kao i obitelj".

U rujnu prošle godine Perry je objasnio kako su Sussexovi prolazili kroz teško razdoblje kada ih je pozvao da se presele u njegovu vilu u Los Angelesu.

"Ono što znam o njih dvoje, i volio bih da svijet zna, koliko se ovo dvoje ljudi vole. Pronašli su jedno drugo i ljubav koju imaju je stvarno, stvarno dirljiva i želio sam učiniti sve što mogu da ih podržim", izjavio je Perry u Today Showu.

