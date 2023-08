Toni Cetinski osvrnuo se na zabrane koncerata srpskih pjevača u Hrvatskoj: "To što pojedini političari pokušavaju napraviti podjelu...''

Toni Cetinski održao je koncert u Knjaževcu nakon kojeg je dao vlastito mišljenje o zabranama koncerata srpskih pjevača u Hrvatskoj.

Pjevač Tony Cetinski za regionalne medije izjavio je što misli o zabranama nastupa srpskih pjevača u Hrvatskoj.

"Ja čitavog života kroz pjesmu širim samo ljubav, zabrane me nikada nisu zanimale. To što pojedini političari pokušavaju da naprave podjelu među nama, mene to ne dira", rekao je Toni.

Vijest da su pojedinim srpskim pjevačima otkazani koncerti u Hrvatskoj Cetinskog je veoma razljutila.

"Ne vidim nikakvu razliku između ljudi u Istri, Rovinju ili u Knjaževcu na primjer. Volio bih da svi ljudi shvate da smo isti, jer kada to shvate biti će svima ljepše. Ja dolazim iz Istre. Ne zabranjujem nikoga, ne volim zabrane i nisam za njih. Ugasio sam sve profile na društvenim mrežama, jer sam shvatio da uopće nisu društvene. Nemam dodira s tim svijetom. U to što pojedini političari serviraju, ne želim uopće ulaziti. Oni zabranjuju nas, mi njih... U mojoj glavi nema to "Oni, mi...", to ne postoji! Možda je moja glava luda, ali ona ne poznaje razliku među nama", objasnio je.

Toni je priznao kako su 80-ih godina Lepa Brena i Slatki grijeh bili nevjerojatna sezacija zbog koje je čak preskakao i zid kako bi ih slušao.

"Ne postoji nitko tko u 80-im godinama nije osjetio Lepu Brenu i Slatki grijeh. Mi smo preskakali zidove kako bi to vidjeli".

Otkrio je i kada planira u mirovinu.

"Prije 10, 15 godina sam mislio da ja odlučujem o tome, ali stvari ipak ne stoje tako. Kada mi publika prestane davati ljubav onda ću otići u mirovinu", našalio se.

