Legendarni glumac zadao je probleme ljubitelju kvizova, potrošio je čak tri jokera da bi došao do točnog odgovora!

Tomislav Bleiziffer u kvizu Joker osvojio je 500 eura, a posebno se namučio oko jednog pitanja iz svijeta filma.

Ljubitelj kvizova, prevoditelj i sudski tumač, Tomislav Bleiziffer, osvojio je 500 eura, a u kviz ''Joker'' je došao uz podršku sina Karla u pratnji. Prve je jokere koristio tek na šestom pitanju te su mu za točan odgovor na to pitanje trebala čak tri.

Prema kome je nazvana nagrada za najboljeg mladog glumca ili glumicu, na filmskom festivalu u Vladivostoku? A) Vladimir Mashkov B) Yul Brynner C) Natalia Vodianova – Supernova D) Mila Jovovich

Kad je potrošio tri jokera, preostao mu je još samo točan odgovor B) Yul Brynner.

Ovom prevoditelju, sreću nije donijelo ni sportsko pitanje. I unatoč tome što je koristio jokere i dvoumio se između C i D odgovora, pogrešno je odabrao D. Eric Godpower Marshall iz Liberije drži rekord kao najmlađi profesionalni nogometaš. Koliko je imao godina kad je igrao svoju prvu službenu seniorsku utakmicu? A) 9 godina i 9 mjeseci B) 10 godina i 11 mjeseci C) 11 godina i 9 mjeseci D) 12 godina i 4 dana Točan se odgovor skrivao iza opcije B. Netočan odgovor o kokošjem sljepilu značajno ga je spustilo na novčanoj ljestvici: Kako se kolokvijalno naziva fenomen poznat kao pterigij? A) kokošje sljepilo B) Morgellonova bolest C) Fabryjeva bolest D) surferovo oko

Nije htio više riskirati pa je odustao na posljednjem pitanju, iako bi odgovor koji je izabrao bio točan. Zvali su je 'švicarska bolest'. Kako ju je u 17. stoljeću nazvao Johannes Hofer? A) polidipsija B) nostalgija C) ksenofobija D) depresija Da nije odustao, Tomislav bi bio zaključao odgovor B i kući bi ponio mnogo veći iznos, a ovako je odustavši osvojio 500 eura.

