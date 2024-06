Tom Hardy: Koja je tajna privlačnosti filmskoga grubijana?

Uskoro ćemo ga gledati kao vođu motobande, Johnnyja, u Bajkerima, redatelja i scenarista Jeffa Nicholsa, čime Tom Hardy nastavlja niz uloga-negativaca koji osvajaju srca publike.

Tom Hardy je jedan od onih glumaca koji se može transformirati u bilo što – od superzlikovca do ratnika, od pilota do romantičnog junaka. Od 27. lipnja u hrvatskim kinima gledat ćemo ga pak kao Johnnyja, karizmatičnog i pomalo divljeg vođu motociklističke bande, u filmu redatelja i scenarista Jeffa Nicholsa, Bajkeri (Bikeriders, 2024.). Još je jedan to njegov lik koji će se publici lako uvući pod kožu: opasan, ali istovremeno lojalan “braći” iz bande. A prije negoli nas povede na vožnju na dva kotača, dobro je prisjetiti se njegovih glumačkih početaka i vrhunaca, piše Kinofilm.

Spomenimo odmah ono očito: mnogi Hardyja smatraju jednim od najljepših glumaca u Hollywoodu, a to nije nikako slučajno jer njegova prva javna “uloga” bila je ona natjecatelja u – izboru ljepote.

On je, naime, kao 21-godišnjak sudjelovao u natjecanju ljepote u britanskom jutarnjem showu The Big Breakfast i – pobijedio. Predstavio se tada kao student koji ne voli nogomet, ali voli Garyja Oldmana i želi pisati scenarije i režirati kratke filmove. Iste godine ostvario je televizijski debi, a prvi put se u filmu pojavio 2011. i to u ratnom filmu Ridleyja Scotta, Pad crnog jastreba (Black Hawk Down).

Od tada u filmskoj industriji je aktivan kao glumac i producent, a u listopadu ove godine očekujemo film Venom: The Last Dance u kojem se, kao i u filmu Venom 2 (Venom: Let There Be Carnage, 2021.), okušao i kao (ko)scenarist.

A prije negoli se okušao (i ostao) u filmu, Tom Hardy je napravio izlet u glazbene vode. Naime, 1999. se, s prijateljem Edwardom Tracyjem, predstavio kao reper. Njih su dvojica, pod umjetničkim imenima Tommy No. 1 i Eddie Too Tall snimili kazetu “Falling on Your Arse in 1999”.

Ipak, gluma je prevagnula pa se nakon Pada crnog jastreba, 2002. pojavio u popularnoj SF franšizi, u filmu Zvjezdane staze 10: Nemesis (Star Trek: Nemesis). Iako film nije bio blockbuster, Hardyjeva izvedba ostala je zapamćena, a važnu prekretnicu u karijeru donijela mu je uloga u biografskom filmu Bronson (2008.), najnasilnijem britanskom zatvoreniku koji je još kao 22-godišnjak osuđen na sedam godina zatvora zbog oružane pljačke 1974., no zbog nasilnog ponašanja prema ostalim zatvorenicima i zatvorskim čuvarima, njegove kazne samo su se gomilale te se on još uvijek nalazi u zatvoru.

