Tko je glumac za kojim su žene poludjele nakon druge sezone "Squid Gamea"? Nitko ne vjeruje koliko ima godina!

Južnokorejska serija "Squid Game" postala je globalni fenomen, ali nije samo napeta radnja i brutalna igra preživljavanja ono što je zaintrigiralo gledatelje.

Među brojnim upečatljivim likovima, jedan je posebno osvojio srca gledatelja - Frontmen, odnosno lik igrača 001. Lee Byung-hun je 54-godišnji glumac koji stoji iza ove uloge, a unatoč svojim godinama, zbog svog izgleda postao je prava senzacija među obožavateljicama diljem svijeta.

Njegov identitet u seriji isprva je bio obavijen velom misterije, a svojom pojavom unio je dodatnu dozu napetosti. No, kada je zaigrao bez maske, postao je hit na društvenim mrežama.

good morning here’s my daily dose of lee byung hun to get me through the day pic.twitter.com/LGdRIPYuhC