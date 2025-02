Beyonce uoči Grammyja objavila vijesti koje su razveselile njezine obožavatelje

Beyonce je turneju najavila uoči 67. dodjele nagrada Grammy u Los Angelesu, gdje prednjači s 11 nominacija.

Američka pjevačica Beyonce je najavila ovogodišnju turneju Cowboy Carter Tour uoči nedjeljne dodjele Grammyja, na kojoj bi njen istoimeni album mogao postati najuspješniji u povijesti nagrade.

Četrdesettrogodišnjakinja je turneju najavila na društvenoj mreži Instagram kratkom videosnimkom osvjetljenog reklamnog panoa s natpisom "Cowboy Carter Tour", a zatim i vlastitom fotografijom. Nikakve daljnje pojedinosti o datumima ili lokacijama koncerata nisu objavljene.

Nominacije znače da bi njen osmi album, objavljen 2024., mogao oboriti rekord rock grupe Santana čiji je album "Supernatural" osvojio devet nagrada 2000., najviše u povijesti Grammyja.

"Cowboy Carter" nominiran je za album godine, što je kategorija u kojoj Beyonce nikada nije pobijedila unatoč nominacijama za albume "I Am... Sasha Fierce" (2008.), "Beyonce" (2013.), "Lemonade" (2016.), i "Renaissance" (2022).

Bivša članica benda Destiny's Child se u toj kategoriji suočava s teškom konkurencijom jer je nominiran i album "The Tortured Poets Department" superzvijezde Taylor Swift, koja je albumom "Midnights" 2024. ušla u povijest kao prva osoba koja je četiri puta osvojila nagradu.

Njih dvije se također natječu protiv albuma "Brat" pjevačice Charli XCX, "Short N' Sweet" Sabrine Carpenter, "Hit Me Hard And Soft" Billie Eilish i "The Rise And Fall Of A Midwest Princess" kantautorice Chappell Roan.

"Texas Hold 'Em", jedan od singlova s albuma "Cowboy Carter", nominiran je u kategorijama za pjesmu i snimku godine, ali i country pjesmu godine.

Beyonce je ušla u povijest Grammyja na svečanosti dodjele 2023. kada je 32. nagradom po redu oborila rekord za najveći broj nagrada u životu.

