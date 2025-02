Misterij smrti lijepe glumice: Tijelo su pronašli u automobilu, spominje se i mafija

Smrt Thelme Todd, čije je tijelo pronađeno u automobilu 1935. godine, službeno je proglašena nesrećom uzrokovanom trovanjem ugljičnim monoksidom, no nerazjašnjene okolnosti, tragovi nasilja i glasine o mafijaškim prijetnjama i ljubavnim sukobima i dalje potiču teorije da se možda radilo o ubojstvu.

Hollywood je tijekom povijesti bio poprište brojnih glamuroznih priča, ali i jezivih misterija. Jedna od njih sigurno je i smrt legendarne glumice Thelme Todd, poznate po ulogama u klasičnim komedijama 1920-ih i 1930-ih godina.

Iako je bila na vrhuncu slave, njezin život završio je u nerazjašnjenim okolnostima, ostavljajući brojne teorije i spekulacije koje ni danas, gotovo stoljeće kasnije, nisu potpuno rasvijetljene.

Rođena 1906. godine u Massachusettsu, Thelma Todd bila je talentirana glumica s izvanrednim smislom za humor. Karijeru je započela kao model, a ubrzo ju je zapazio Hollywood. Proslavila se u slapstick komedijama uz velikane poput Marxa Brothersa, Laurel i Hardyja, a njezin šarm, ljepota i komičarski talent osigurali su joj status jedne od najomiljenijih zvijezda tog doba.

Osim što je bila uspješna na filmskom platnu, Todd je bila i poslovna žena. Vodila je popularni restoran i noćni klub Thelma Todd’s Sidewalk Café u Pacific Palisadesu, koji su rado posjećivale holivudske elite i slavne osobe tog vremena. No, to je mjesto postalo središte misterija koji će obilježiti njezin kraj.

Dana 16. prosinca 1935. tijelo Thelme Todd pronađeno je u garaži njezina automobila, smještenoj iznad njezina restorana. Policija je izvijestila da je preminula od trovanja ugljičnim monoksidom, a službena verzija glasi da se radilo o nesretnom slučaju - pretpostavljalo se da je glumica, u noći vraćanja kući s jedne zabave, ostala zaključana izvan svojeg restorana i pokušala potražiti sklonište u automobilu, gdje se ugušila ispušnim plinovima.

Međutim, mnoge okolnosti njezine smrti nisu bile uvjerljive. Navodimo neke od njih.

Naime, modrice na tijelu sugerirale su da je možda bila fizički napadnuta prije smrti, a obdukcija je pokazala da nije imala visoku razinu ugljičnog monoksida u krvi, što dovodi u pitanje uzrok smrti. Njezini prijatelji tvrdili su da je bila sretna i da nije imala razloga nauditi si, isključujući mogućnost samoubojstva te su postojale i glasine o prijetnjama koje je primala od mafije jer su kriminalci tog doba navodno htjeli preuzeti njezin restoran.

Najčešće prihvaćena verzija jest da je Todd, u pokušaju da se ugrije, ostala u automobilu dok je motor radio, što je dovelo do trovanja ugljičnim monoksidom. No, mnogi istražitelji smatraju da to objašnjenje nije dovoljno uvjerljivo.

Neki su vjerovali da ju je ubio njezin bivši partner Roland West, filmski redatelj i vlasnik restorana. Navodno su imali turbulentan odnos, a neki izvori tvrde da je on na samrti priznao umiješanost u njezinu smrt, iako nikada nije bio formalno optužen.

U to vrijeme holivudskim noćnim klubovima upravljala je mafija, a postoji i teorija da je Todd odbila suradnju s kriminalcima koji su htjeli koristiti njezin restoran za ilegalne poslove. Neki vjeruju da je zato bila uklonjena, a kasnije je njezina smrt inscenirana kao nesreća.

Također, postoje tvrdnje da je Todd bila upletena u ljubavni trokut koji je mogao rezultirati fatalnim sukobom, no to nikad nije dokazano.

Unatoč brojnim istragama, smrt Thelme Todd i dalje ostaje neriješen misterij. Iako je službeno zaključeno da se radilo o slučajnom trovanju, tragovi koji upućuju na nasilje i nerazjašnjene okolnosti ostavljaju prostor za sumnju.

