Svila je izazov i za početnike i za one s iskustvom: ''Kad si gore visoko naglavačke, što god da ti je, zaboraviš na sve ostale brige''

Počela je edukacija kandidata koji su osvojili priliku pohađati 12 sati besplatne poduke plesa na svili u projektu Otkrij svoj talent.

Pogledaj i ovo Najveći talenti 4. epizode Petar Bruno Basić i A.K.A. Crescendo osigurali svoje mjesto u finalu

Petra Padro i Zrinka Radanović 18-godišnje su djevojke koje već imaju iskustvo plesa na svili. Odlučile su se prijaviti na projekt Otkrij svoj talent kako bi usavršile svoju tehniku.

Na edukaciji im se pridružio Stjepan Cutvarić (27), koji se sa plesom na svili susreo prvi put. Svi troje međusobno su si podrška, ali i konkurencija dok se pripremaju za finalnu točku u Školi zračnih akrobacija Traumatic Arts. Svi se slažu da za tu izrazito kompleksnu umjetnost vježbanja nikad dosta.

Traumatic Arts - prvi sat Foto: Nova Studio/Pavao Bobinac

''Jako je zabavno. Ali prsti na rukama jako me bole. Oslobađajuće je, ali je teško. Nema bolje prilike nego sad da iskoristim ovo, zato sam se i prijavio. Inače me privlači takav movement i želio sam isprobati nešto novo'', priča nam Stjepan.

''Na svili se osjećam kao malo dijete. Kada sam bio mali, uvijek sam se volio na igralištu posvuda penjati, pa me ovo vraća u djetinjstvo, bolje dane s manje briga. Kad si gore visoko naglavačke, što god da ti je, zaboraviš na sve ostale brige i mislim da me to najviše privuklo tome. Treniram u teretani i bio sam svjestan toga koliko ovo može biti teško, ali puno je teže nego što sam očekivao'', kroz smijeh objašnjava Stjepan.

''Ples na svili meni predstavlja slobodu i olakšanje. Mjesto gdje se dođem opustiti, riješit se svih briga i za mene je to neka vrsta terapije'', rekla je kandidatkinja Petra. ''Najteže je ostati smiren kada više nemaš snage, a najljepša je mogućnost spajanja snage i gracioznosti.''

Traumatic Arts - prvi sat Foto: Nova Studio/Pavao Bobinac

''Mislim da se uz puno mašte može napraviti odlična koreografija. Meni svila predstavlja bijeg od stvarnosti zato što se mogu opustiti, raditi što želim i ne misliti na svoj svakodnevni život'', kaže kandidatkinja Zrinka.

''Svi su iznenađeni koliko je ovo teško. Da bi napredak u plesu na svili bio vidljiv i da bismo postigli ono što želimo u ovih 12 termina, uz redovne treninge koje imaju u našoj dvorani, imaju i zadatke kod kuće. Šaljemo im materijale uz koje će moći vježbati kako bi u finalnoj izvedbi bili što bolji. Ideja je da nakon tih 12 sati oni uspiju složiti sekvencu od 2-3 minute. Neće svi kandidati imati istu koreografiju jer smatramo da je koreografija plod njihova kreativnog rada i njihove osobnosti, a mi potičemo da se oni plesom izraze'', rekla je Martina Pavlović, mentorica u školi Traumatic Arts.

Tijekom poduke kandidati će se susretati i s izazovima, poput online miniedukacija u organizaciji svojih mentora, za koje će im biti potrebni samo čvrsta internetska veza i dobra volja za radom.

Za surfanje glatko poput svile, tu je Telemach 10 GIGA optička mreža koja omogućuje kandidatima brzu razmjenu znanja i svojih talenata! Uz Telemach 10 GIGA optičku mrežu, naši kandidati mogu vježbati online uz neometano gledanje edukacija u realnom vremenu te izvođenje vježba snage putem video poziva bez prekida.

Traumatic Arts - prvi sat Foto: Nova Studio/Pavao Bobinac

U projektu Otkrij svoj talent sudjeluju još tri kandidata koji pohađaju satove pjevanja u Školi pjevanja Husar&Tomčić te tri kandidata koji bruse svoj talent u Školi plesa B Residence. Kako izgleda kada se s umjetnostima poput ovih kandidati susreću prvi put, možete saznati ovdje.

Uvodni sat u Školi pjevanja Husar&Tomčić.

Uvodni sat u Školi plesa B Residence.



U sve tri navedene škole kandidati pripremaju svoju finalnu izvedbu i nakon 12 sati besplatne edukacije pred mentorima će predstaviti svoju finalnu točku. Kome je bilo teško, a kome je savladavanje tehnika išlo kao od šale, odlučit će mentori projekta Otkrij svoj talent, a zatim i nagraditi najbolje.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Otkrivaju svoj talent: Nagrađeni kandidati došli pred Martinu Tomčić i predstavili što znaju

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Nikada nisu plesali, a sada imaju 12 sati da pokažu mogu li savladati pravu plesnu točku: ''Vjerujem u čuda i u mentoricu''

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Telemach po najvišim profesionalnim standardima.