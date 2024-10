Što se gledalo u kinima proteklog vikenda?

Jedan od najiščekivanijih filmova godine došao je u kina ovog vikenda, što znači da je i domaći box office zabilježio znatan porast.

Veliki porast brojki na domaćem box officeu može se zahvaliti dolasku novih filmova, a on iznosi 325.618 eura što bi bilo 84,3 posto više nego vikend ranije. Porast bilježi i broj gledatelja koji iznosi 50.854, što je 52,5 posto više od prošlotjedne brojke, piše Kinofilm.

Joker: Ludilo u dvoje (Joker: Folie à Deux) zasjeo je na prvo mjesto hrvatskog box officea sa 167.267 eura i 22.368 gledatelja. Odličan rezultat, no od ovog filma se, nažalost, očekivalo puno više. S obzirom na to da je Joker (2019.) prije pet godina osvojio dva Oscara, zaradio više od milijardu dolara na budžetu od 50-70 milijuna dolara, i film je zasnovan na jednom od najpoznatijih stripovskih i filmskih negativaca, uspjeh njegova nastavka trebao je biti zajamčen. Sve je promijenila njegova svjetska premijera u Veneciji početkom ovog rujna gdje film nije naišao na (očekivano) dobre kritike, te činjenica da je Joker: Ludilo u dvoje snimljen kao mjuzikl – što je i najvjernijim fanovima lika očito bio dovoljno dobar razlog da odlože odlazak u kino i pričekaju komentare publike. Njegov prethodnik koji je izašao prije pet godina imao je puno veću gledanost od Ludila u dvoje, čak 48.376 gledatelja ili ako ćemo u postotcima to je 116,3 posto više. Prema dostupnim podacima, Joker: Ludilo u dvoje trenutno broji svjetsku zaradu od 121 milijun dolara, a ako se uzme u obzir njegov budžet koji iznosi između 190 i 200 milijuna dolara, izvori Varietyja navode da bi film trebao zaraditi barem 450 milijuna da bi uspio doći na pozitivnu nulu. Jedno se mora priznati redatelju Toddu Phillipsu – oba Joker filma su veoma ambiciozna i potpuno drukčija od svega viđenog, svaki na svoj način.

Male šape na velikom putovanju (Gracie and Pedro: Pets to the Rescue) sigurno nije razočarao publiku kojoj je usmjeren i u svom prvom vikendu u kinima zaradio je 30.446 eura, dok je 6.096 gledatelja krenulo na veliko putovanje s pasicom Gracie i mačkom Pedrom. Vesela priča za cijelu obitelj prati Gracie i Pedra, dvoje ljubimaca koji moraju pronaći svoju obitelj nakon što ih izgube na aerodromu. Ovo je sve ono što se očekuje od ovog tipa filma – pozitivne poruke o povjerenju, prijateljstvu, i međusobnom pomaganju, a koje dolaze od par simpatičnih životinjica. Ugodna i neobavezna obiteljska zabava.

Možda je za studio Warner Bros. Joker: Ludilo u dvoje napravio puno lošiji rezultat od očekivanog, ali Bubimir Bubimir (Beetlejuice Beetlejuice) i nakon mjesec dana privlači publiku i drži se pri vrhu najuspješnijih filmova, te je ovog vikenda na trećem mjestu. Timov Burtonov nastavak hita iz 1989. godine ovog vikenda zaradio je 27.615 eura i odveo 4.142 gledatelja u otkačeni svijet gdje vladaju mrtvi.

Genijalna prevara (Bad Genius) novi je triler koji je zauzeo četvrto mjesto zaradivši 15.109 eura, a 2.331 gledatelj imao je priliku vidjeti kako izgleda kad se obično varanje na testovima pretvori u nešto puno veće. Genijalna prevara remake je istoimenog tajlandskog filma iz 2017. koji je zasnovan na stvarnom skandalu koji uključuje varanje na SAT testovima i velike količine novca. Možda sami sinopsis filma ne izgleda previše potencijalno zabavno, ali ovo je napeto poput Oceanovih 11 samo što se odvija u školi.

Na petom mjestu našao se animirani film Transformers: Početak (Transformers One) koji je u svom trećem vikendu u kinima zaradio 13.394 eura i privukao 2.138 gledatelja. Mada slovi za najbolji film cjelokupne Transformers franšize, globalno je uspio zaraditi tek 97 milijuna dolara što je velika šteta jer stvarno je zabavan i isplati ga se pogledati.

Koliko su kinopubliku zanimljivi Gru i Malci: Neustrašivi špijuni, horor Nikad ne puštaj s Halle Berry i nova domaća komedija Danisa Tanovića Nakon ljeta