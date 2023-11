Naš glumac se već 50 godina bori s ozbiljnim zdravstvenim problemom, a sada se pojavila nova briga: "To vam je noćna mora"

Siniša Ružić godinama se bori s astmom.

Glumac Siniša Ružić se zbog problema s astmom zabrinuo za svoje disanje preko noći i zanimalo ga je ima li možda apneju u snu pa je odlučio otići na polisomonografiju, a kako je prošlo ispričao je za 24 sata.

Siniša se zaputio u Specijalnu bolnicu za plućne bolesti gdje su ga spojili na monitor za promatranje zbog čega je morao prenoćiti u bolnici.

"Tamo je super ekipa od doktora. Zanimalo me dođe li do zastoja disanja u snu. Naravno, meni se dogodi napadaj tijekom sna. To vam je noćna mora nas astmatičara. Ne znate hoćete li preživjeti, ali kod mene na kraju bude sve ok", objasnio je Siniša.

Otkrio je i kako su mu nalazi na kraju dobri.

U bolnici su mu mjerili otkucaje srca, kisik, udisaje, hrkanje. No, smatra kako je sada dobro.

Inače, glumac je donedavno radio na snimanju filma "Svemu dođe kraj" redatelja Rajka Grlića, a sada radi na monodrami prema književnom djelu Damira Karakaša "Kako sam ušao u Europu".

Mnogima je poznat i po svojoj ulozi u našoj popularnoj seriji "Na granici" gdje je glumio policajca. Također, natjecao se i u showu "Tvoje lice zvuči poznato", a gledateljima je posebno drag zbog svog smisla za humor, ali i velike simpatičnosti.

