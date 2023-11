Evo na koliko se procjenjuje Shakirino bogatstvo, a i čiji joj je savjet pomogao da od nepoznate djevojke postane najuspješnija Kolumbijka!

Shakirino bogatstvo procjenjuje se na 274 milijuna eura, a iza njezina uspjeha krije se zanimljiva priča.

Kolumbijska pjevačka megazvijezda Shakira sklopila je dogovor sa španjolskim vlastima kako bi izbjegla suđenje u Barceloni zbog optužbi da nije platila 14,5 milijuna eura poreza.

Tužitelji su još u srpnju rekli da će za nju tražiti zatvorsku kaznu od osam godina i dva mjeseca te novčanu kaznu u iznosu od 24 milijuna eura. Za veliku većinu takve su svote gotovo nezamislive, ali za Shakiru, jednu od komercijalno najuspješnijih pop zvijezda na svijetu, to predstavlja samo djelić njezine ukupne neto vrijednosti, koja navodno iznosi otprilike 274 milijuna eura.

I dok Shakira tvrdi da je nevina i da je spremna platiti kaznu od 7,7 milijuna eura i nagoditi se kako bi svoju djecu poštedjela od toga da je gledaju na sudu, mnogi se pitaju kako se djevojka iz užurbanog lučkog grada u Kolumbiji transformirala u najveću latinoameričku pop zvijezdu koja si može priuštiti plaćanje tako visoke novčane kazne.

Shakiri je već u samom startu njezine pjevačke karijere pomogla legendarna američko-kubanska diva Gloria Estefan i to da se probije iz Latinske Amerike, potaknula ju je da pjeva na engleskom. Prihvativši takav savjet, Shakira je 2002. godine otišla na svjetsku turneju sa svojim prvim dvojezičnim albumom, "Laundry Service" koji je prodan u 20 milijuna primjeraka.

Do tada je već postala plavuša, pomiješala je salsu i merengue s RnB-om, elektro i hip-hopom u pjesmama koje su bile na vrhu ljestvica kao što je "Whenever, Wherever" i u svoje nastupe ubacila zavodljivi ples i vrtnju bokova koji su postali njezin zaštitni znak. 2010. godine njezina pjesma "Waka Waka" postala je himna Svjetskog nogometnog prvenstva u Južnoafričkoj Republici gdje je upoznala reprezentaciju Barcelonu i španjolsku nogometnu superzvijezdu i budućeg partnera Gerarda Piquea te potvrdila status globalne superzvijezde.

Njezini bezvremenski hitovi omiljeni su na svim stranama svijeta, a donijeli su joj 945 nominacija za različite nagrade, od kojih je dosad osvojila njih 500. To uključuje nagrade na Billboard Latin Music Awards, BMI Latin Awards, Latin Grammy Awards i Grammy Awards. Također je nositeljica nekoliko Guinnessovih svjetskih rekorda, od kojih se većina odnosi na izvođenje njezine glazbe na raznim ljestvicama ili osvojenim nagradama.

Njezini španjolski albumi "Fijacion Oral, Vol. 1" (2005.), "Sale el Sol" (2010.) i "El Dorado" (2017.) zauzeli su vrhove Billboardove top ljestvice latino albuma i imali dijamantnu nakladu, a albumi na engleskom jeziku "Oral Fixation Vol. 2" (2005), "She Wolf" (2009) i "Shakira" (2014) svi su bili zlatni, platinasti ili multi-platinasti.

Ukupno je prodala više od 125 milijuna albuma diljem svijeta i druga je najuspješnija latino pjevačica ikada, nakon Glorije Estefan, te je najuspješnija Kolumbijka svih vremena.

Osim toga je tijekom dvije sezone, od 2013. do 2014. godine, bila mentorica u jednom američkom pjevačkom talent showu, a za što je zaradila 12 milijuna dolara. U međuvremenu je sklopila neke poslove koji su joj donijeli goleme zarade, dok je na turnejama zgrtale milijune. Njezina svjetska turneja "Oral Fixation", primjerice, donijela joj je 175 milijuna dolara.

2008. godine potpisala je 10-godišnji ugovor s Live Nationom vrijedan 300 milijuna dolara, a njezine turneje bile su sponzorirane od strane poznatih robnih marki, poput njezine turneje 2009. godine koju je sponzorirao španjolski proizvođač automobila Seat.

Shakira je u siječnju 2021. godine prodala prava na svoj izdavački katalog Hipgnosis Songs Fundu - tvrtki za IP ulaganja i upravljanje pjesmama, za njih otprilike 145. Iako točni uvjeti ugovora nisu objavljeni, usporediva prodaja drugih umjetnika sugerira da je vrijedan najmanje 100 milijuna dolara.

No unatoč tome svemu, Shakiri posljednjih nekoliko godina nije bilo lako. 2021. godine njezino ime se našlo u dokumentima "Pandora Papers", koji su otkrili bogatstvo i strategije izbjegavanja poreza globalne elite. A u lipnju 2022. godine objavila je da raskida s Piqueom, okončavši tako jednu od najpoznatijih veza slavnih parova.

Za samog Piquea kažu da je vrijedan oko 80 milijuna dolara, a par je dijelio vilu u Barceloni koja je nakon razlaza bila na popisu za prodaju za 16 milijuna dolara. Do prekida je došlo otprilike u isto vrijeme kad je njezin stariji otac teško pao i ozlijedio se.

"Sve se dogodilo odjednom. Moj dom se raspadao. Mislila sam da neću preživjeti toliko", rekla je Shakira u iskrenom intervjuu za magazin People.

Pjevačica se nakon razvoda preselila u Miami sa svojim sinovima, a navodno živi u iznajmljenoj kući na obali vrijednoj 15 milijuna dolara dok razmišlja o kupnji mega vile vrijedne 50 milijuna dolara, a ima i svoju rezidenciju na Bahamima.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Srpska zvijezda omotana zavojima ponosno pokazala rezultate operacije grudi: "Silikone sam dobila na poklon"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Alen Vitasović objavio vijest koja je rastužila njegove obožavatelje: "Pun mi je klinac držati taj mikrofon i derati se po cijele noći u društvu pijanih..."