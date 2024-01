Severina uz dirljivu fotografiju sa sinom dala do znanja što misli o novoj odluci Vrhovnog suda: ''Već gotovo 11 godina, traje mučenje i agonija mog djeteta i mene!''

Severina podijelila grafit sebe i sina Aleksandra pa u opisu napisala vrlo dirljivu poruku.

Severina se oglasila na društvenim mrežama nakon nove odluke Vrhovnog suda prema kojoj skrbništvo nad sinom Aleksandrom opet vraćaju njegovom ocu Milanu Popoviću.

Pjevačica je uz grafit sebe i sina koji se nalazi u Beogradu napisala emotivan status.

"[O maloj kapi na dlanu i proceduri] Nosim ga od kada je bio mala kap na dlanu. Od kada se rodio smo samo nas dvoje. Prvi zub, prva temperatura, prvi koraci. Tata se povremeno pojavljivao (kao i dan danas) i odlazio. I onda je odjednom odlučio biti otac. Od tada, već gotovo 11 godina, traje mučenje i agonija mog djeteta i mene. Ročišta, saslušavanja, ispitivanja, prijavljivanja, vještačenja.

Znaš da ništa pogrešno nisi napravila. I ne vjeruješ da ti se to opet događa. I nisi kriva. Na svoje dijete nikada nisam glas podigla, a kamoli išta slično. Ne postoji ama baš nikakav razlog zbog kojeg dijete ne bi trebalo živjeti u svom domu u kojem se rodilo, sa mnom, svojom bakom, ljudima koje zna od rođenja".

"Sad su Vrhovni suci dali svoj obol. Digli su ruku u ime mog djeteta, koje nikad nisu vidjeli, s kojim nikad nisu razgovarali, koje ima svoj život, svoje misli i koji trpi torturu, i ja skupa s njim. Ne da mi se sada tražiti nepravilnosti u odlukama Vrhovnoga suda, ne da mi se više tražiti ikakve nepravilnosti, a pogotovo ove koje su one suprotne postojećoj praksi...

Ja sam mama. On je moja kap na dlanu, a ja ću se boriti do zadnje kapi krvi za nju. Svoju kap na dlanu.

Moje dijete živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade djetetu, da ja ne smijem o tome govoriti da ne bih nekoga uvridila.

Pojednostavljeno, ovo zapravo znači da ću ponovno svoje dijete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živjelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 sati i svaki drugi vikend subotu i nedjelju.

Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda. Kažu da su ukinuli presudu zbog proceduralnih razloga. Jebali vas 'proceduralni razlozi'. Jebala vas i korupcija u ovoj državi. Jednom ste uspjeli, ovaj put nećete!", poručila je Severina.

"Seve drži se", "Podrška do neba i nazad", "Ljubavi", "Mama i sin", "Uz tebe je cijela Hrvatska", "Još par godina i onda sin definitivno nikad više neće htjeti vidjeti " oca" a ovaj jadan više od muke neće znati kako bi te maltretirao. Dakle, da sud ne poštuje želje djeteta od 12 godina, strava", pisali su joj poruke podrške kolege sa estrade, ali i pratitelji.

