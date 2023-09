Velika fešta u domu našeg poznatog TikTokera: "Dragi svijete, dozvolite mi da se razbacujem emocijama, i neka suze teku"

Sandi Pego i Cindy Šoštarić slave prvi rođendan svog sina Iana, a on je otkrio i emocije koje su ga obuzele kada je prvi put postao otac.

TikToker Sandi Pego objavio je niz slavljeničkih fotografija sa svojim sinom Ianom koji slavi prvi rođendan.

U opisu ispod presimpatičnih fotografija otkrio je i kakav mu je bio prvi osjećaj kada je postao otac.

"Sjećam se dana kada sam postao roditelj... ahh, taj čudni hladni osjećaj! Moram priznati da nisam osjećao onu "ljubav na prvi pogled"

Prvih dana, osjećao sam sreću i uzbuđenje, ali da budem iskren, moj unutarnji emocionalni termostat nije bio podešen na "maksimalno zaljubljen" način. No, tih prvih mjeseci, nešto se dogodilo. To je kao da je netko pritisnuo prekidač "ljubavi" u mom srcu", započeo je pa nastavio:

"Sada svaki dan kad moje čudo zaspi, tuge suze su moj suputnik. Kad ga vidim kako raste, te suze postaju poput svakodnevnog rituala. Ne mogu se boriti s tom čudnom energijom koja me nosi, ali iskreno, ne znam želim li je zaustaviti. Ponekad me stavi u čudnu poziciju kao što je trenutak kad mi Cindy pošalje njegovu sliku, a ja usred kafića zaplačem. Nisam tužan, nisam zabrinut. Dapače, to je neka vrsta čarolije u svemu tome. Možda jednog dana naučim kontrolirati svoje suze, ali do tada, pustit ću ih neka teku jer one su znak moje duboke povezanosti s ovim malim čudom koje je ušlo u moj život".

Potom je ispričao kako sada jednostavno ne može svladati svoje emocije.

"Zato, dragi svijete, dozvolite mi da se "razbacujem" emocijama, i neka suze teku jer ljubav prema mom djetetu je čudo koje ne mogu kontrolirati. Ako me vidite da plačem, znate zašto plačem. p.s. Ako imam neki psihički poremećaj, slobodno pišite. Sretan ti rođendan malac".

Inače, Sandi sina Iana ima sa suprugom Cindy Šoštarić koja je također influencerica.

Upoznali su se prije šest godina na jednom poslovnom projektu, a vjenčali su se nakon tri i pol godine veze, u kolovozu 2021. godine. Zajedno snimaju zanimljiva i smiješna videa na TikToku, koja su im donijela gotovo 800 tisuća pratitelja.

Iana su dobili prije godinu dana, a upravo njihovu prvu trudnoću najavili su u jednoj epizodi ''Plesa sa zvijezdama'' u kojoj se prošle godine natjecao Sandi te odnio drugo mjesto s plesnom partnericom Helenom Janjušević.

