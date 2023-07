Nova Miss Nizozemske transrodna je žena, ispisala je povijest pa progovorila o svojoj transformaciji!

Nova Miss Nizozemske Rikkie Valerie Kollé transrodna je osoba, a ovim izborom ispisala je povijest, svoju sreću na društvenim mrežama nije skrivala.

Rikkie Valerie Kollé nova je Miss Nizozemske te će svoju zemlju predstavljati na 72. izboru za Miss Universe u Salvadoru. 22-godišnja ljepotica ovim je izborom ispisala povijest i postala prva transrodna žena s titulom misice u Nizozemskoj.

Svoju sreću na društvenim mrežama Rikkie nije skrivala te je podijelila nekoliko fotografija s izbora.

''Uspjela sam! Nestvarno je, ali postala sam Miss Nizozemske. Bio je to edukativan i prekrasan proces, toliko sam ponosna i sretna da to ne mogu opisati. Učinila sam svoju zajednicu ponosnom i pokazala da se može. I da, ja sam trans žena i htjela bih podijeliti svoju priču, ali ja sam također Rikkie i to je ono što mi je važno'', napisala je manekenka na Instagramu.

U svom predstavljanju rekla je da želi biti glas i uzor.

"Znam bolje od ikoga kako je to osjećati se sam i ne biti okružen samo pozitivnim mislima", rekla je.

"Kada sam bila mali Rik i otkrila se kao transrodna osoba, nije svima bilo lako, a i ja sam patila zbog toga. Svojom predanošću i snagom nadam se da ću donijeti promjene u društvu'', zaključila je.

Međutim, na svjetskom izboru bit će druga transrodna osoba u povijesti, a prva je bila Španjolka Angela Ponce koja se natjecala 2018. godine.

Inače, Rikkie je 2018. bila i jedna od finalistica emisije Holland’s Next Top Model.

