Renee Zellweger: 20 filmova dvostruke oskarovke koja je kao Bridget Jones pridobila čak i Britance

Glumica Renee Zellweger, poznata po nevjerojatnom rasponu uloga – od romantičnih komedija do biografskih drama – pokazuje da pauze u karijeri mogu biti put k novim uspjesima.

Za nju bismo mogli reći da voli šestogodišnje pauze koje prekida omiljenom filmskom ulogom. Naime, između 2010. i 2016. uzela je odmor od glume te se bavila pisanjem glazbe, studijem međunarodnog prava, družila se sa svojim psima, ali i započela poslovno partnerstvo koje je rezultiralo pokretanjem produkcijske tvrtke. Na velika platna vratila se kako bi reprizirala ulogu Bridget Jones u filmu Drugo stanje Bridget Jones (Bridget Jones's Baby, 2016.). Potom je snimila nekoliko filmova i 2019. opet nestala s velikih ekrana kako bi se posvetila malim, odnosno televizijskim serijama – Netflixovoj triler miniseriji What/If (2019.) i NBC-jevoj miniseriji The Thing About Pam (2022.) koja govori o istinitim zločinima koje je počinila Pam Hupp. Nakon šest godina izbivanja s velikih ekrana, na njih se vraća 13. veljače kad ćemo ju četvrti put gledati u ulozi simpatične, ali nespretne Britanke koja nastoji naći balans između posla, prijatelja i obitelji. Riječ je u četvrtom naslovu u ovoj franšizi – Bridget Jones: Luda za njim (Bridget Jones: Mad About the Boy) – odnosno o glumici Renee Zellweger. Iako rođena Teksašanka, njezino ime i prezime upućuju na europsko porijeklo. Otac, Emil Erich Zellweger, porijeklom je iz Švicarske, a majka, Kjellfrid Irene Andreassen, norveškog je porijekla, s dijelom sámske (laponske) krvi, i rođena je na sjeveru Norveške.

Ova, danas jedna od najsvestranijih i najomiljenijih, glumica, svoj je glumački put ranih '90-ih, godina prošlog stoljeća, a prodor na svjetsku scenu 1996. omogućila joj je uloga u filmu Jerry Maguire, i kojem je glumila uz Toma Cruisea. Tijekom svoje 33-godišnje karijere, pokazala je nevjerojatan raspon – od romantičnih komedija i drama do mjuzikala i biografskih filmova. Za ulogu Roxie Hart u mjuziklu Chicago" (2002.) osvojila je nominaciju za Oscara, a već sljedeće godine, za dirljivu izvedbu u filmu Studengora (Cold Mountain, 2003.) osvojila je svoj prvi zlatni kipić za najbolju sporednu glumicu. Sedamnaest godina kasnije, Zellweger je ponovo nagrađena Oscarom za ulogu Judy Garland u biografskom filmu Judy (2019.), čime je potvrdila status jedne od najboljih holivudskih glumica.

U nastavku pogledajte kroz koje je uloge, danas 55-godišnja, Renee Zellweger gradila svoju glumačku karijeru…

Zagrizi život (Reality Bites, 1994.)

Rene Zellweger Foto: Universal Pictures

U filmu je riječ o četvero prijatelja koji su nedavno diplomirali te pokušavaju pronaći svoje mjesto u svijetu odraslih. Glavna junakinja, Lelaina (Winona Ryder), dokumentira živote svojih prijatelja dok pokušava balansirati svoje osjećaja prema sarkastičnom Troyju (Ethan Hawke) i ambicioznom Michaelu (Ben Stiller) i istovremeno traži profesionalni uspjeh i smisao u modernom društvu. Janeane Garofalo tumači Vickie, Lelaininu cimericu.

Renee Zellweger se u filmu pojavljuje kao Tami, koja je Troyjeva avantura za jednu noć. Iako je njezina uloga kratka, treba ju spomenuti jer je riječ o njezinom tek drugom filmu u kojem se pojavila uz dobro znana holivudska imena. Film je režirao Ben Stiller.

Ljubav i revolver (Love and a .45, 1994.)

PR Foto: Trimark Pictures

Renee Zellweger tumači Starlene Cheatham, djevojku glavnog junaka Wattyja Wattsa (Gil Bellows). Starlene je odana i hrabra partnerica koja stoji uz Wattyja dok bježe od zakona i nasilnih kriminalaca.

Naime, u filmu redatelja i scenarista C. M. Talkingtona, riječ je o Wattyju Wattsu, sitnom kriminalcu koji sanja o boljem životu sa svojom djevojkom Starlene. Njihov se plan naglo zakomplicira nakon neuspjele pljačke, zbog čega kreću u bijeg od zakona i nemilosrdnih kriminalaca. Film je ispunjen nasiljem, crnim humorom i stiliziranim prizorima, a govori o ljubavi i lojalnosti.

The Whole Wide World (1996.)

PR Foto: Sony Pictures Classics

Film se temelji na memoarima Novalyne Price i prati njezinu romantičnu, ali turbulentnu vezu s Robertom E. Howardom u Teksasu '30-ih godina prošlog stoljeća. Renee Zellweger tumači Novalyne Price, učiteljicu i spisateljicu koja se upušta u kompleksan i intenzivan odnos s Robertom E. Howardom, ekscentričnim autorom književnog serijala "Conan barbarin" ("Conan the Barbarian"). Film je emotivna biografska drama koja govori o ljubavi, ambiciji i tragičnim stranama kreativnosti. Režirao ga je Dan Ireland, a glavnu mušku ulogu u filmu igra Vincent D'Onofrio.

The Whole Wide World važan je naslov u njezinoj filmografiji jer je ulogom u ovom filmu privukla pažnju kritičara i pokazala da je sposobna interpretirati složene i emotivne likove.

Jerry Maguire (1996.)

PR Foto: Sony Pictures Releasing

Ovaj je film Renee Zellweger izbacio u središte pozornosti. Sa samo nekoliko filmskih uloga u svom životopisu, njoj je povjerena glavna ženska uloga iz Toma Cruisea koji e tada bio na vrhuncu svoje slave. Zellweger glumi Dorothy Boyd, samohranu majku koja odlučuje slijediti Jerryja Maguirea, svog šefa sportskog agenta, nakon što on napusti uspješnu karijeru kako bi osnovao novu agenciju koja će unijeti više ljudskosti u svijet pregovora o milijunskim sportskim ugovorima. Njih odnos presta u romantičnu vezu koja je jedan od ključnih elemenata filma, a njezina rečenica „You had me at hello“ postala je jedan od najpoznatijih filmskih citata. Film je režirao Cameron Crowe, a Cuba Gooding Jr. osvojio je Oscara za najboljeg sporednog glumca.

Jedina prava stvar (One True Thing, 1998.)

PR Foto: Universal Pictures

U ovoj drami Renee Zellweger gledamo kao Ellen Gulden, ambicioznu novinarku koja se vraća kući kako bi se brinula za svoju majku Kate (Meryl Streep), onkološku pacijenticu u terminalnoj fazi bolesti. Tijekom tog vremena Ellen preispituje svoje stavove o majci, koju je ranije smatrala samo običnom kućanicom, i počinje razumijevati njezinu snagu, žrtve i ljubav.

Ellen otkriva dublje slojeve majčine osobnosti i reevaluira vlastite predrasude o obiteljskom životu. Film je režirao Carl Franklin, a Meryl Streep je, za svoju emotivnu interpretaciju, bila nominirana za Oscara te je izjavila je da je film posvetila svojoj majci i ženama koje su svoj život posvetile brizi za obitelji.

Ja, ja i Irena (Me, Myself & Irene, 2000.)

PR Foto: 20th Century Fox

Charlie Baileygates (Jim Carrey), dugogodišnji policajac i otac trojice sinova, pati od disocijativnog identitetskog poremećaja. Kada mu je povjerena Irene Waters, optužena za sudjelovanje u nesreći sa smrtnim ishodom, a koja tvrdi da ju je namjestio njezin mafijaški dečko, njihovo putovanje kroz zemlju postaje kaotično i komično, jer se Charliejeve dvije ličnosti neprestano izmjenjuju.

Film, koji su režirala braća Peter i Bobby Farrelly je izazvao kritike zbog načina na koji je prikazao mentalne bolesti, ali je ipak ostao popularan zbog Carreyjeve komične izvedbe i kemije između njega i Renee Zellweger. Film je bio komercijalno uspješan i dodatno učvrstio Zellwegerinu reputaciju kao svestrane glumice u romantičnim komedijama.

Bolničarka Betty (Nurse Betty, 2000.)

PR Foto: Summit Entertainment

Renee Zellweger u ovom filmu glumi Betty Sizemore, konobaricu iz malog grada čiji se život drastično mijenja nakon što svjedoči brutalnom ubojstvu svog supruga, dilera droge. TA trauma u kojoj izaziva deluziju, odnosno lažno uvjerenje da je lik u svojoj omiljenoj sapunici te kreće u Los Angeles kako bi pronašla svog "ljubavnika" iz serije, doktora Davida Ravella (Greg Kinnear), no ne zna da kriminalci, koji traže drogu skrivenu u njezinu automobilu, prate svaki njezin korak.Film je režirao Neil LaBute, a osim spomenutih glumaca, glumačku ekipu čine i Morgan Freeman te Chris Rock. Renee Zellweger je za ovu ulogu osvojila Zlatni globus za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji.

Dnevnik Bridget Jones (Bridget Jones's Diary, 2001.)

PR Foto: Miramax Films

Bridget Jones je žena u svojim tridesetima, nesretna zbog svog izgleda, ljubavnog života i posla. Dok pokušava unaprijediti svoj život, nađe se u ljubavnom trokutu između šarmantnog šefa Daniela Cleavera (Hugh Grant) i ozbiljnog, ali privrženog Marka Darcyja (Colin Firth). Film prikazuje njezina duhovita i ponekad kaotična nastojanja da pronađe ljubav i sreću, postajući simbol svakodnevnih nesavršenosti koje čine život jedinstvenim.

Bridget Jones je jedan od najpopularnijih likova u britanskoj književnosti koji je kreirala britanska novinarka i spisateljica Helen Fielding, a odluka da ju tumači Amerikanka Renee Zellweger isprva je izazvala kontroverze. Međutim, njezina izvedba osvojila je i kritičare i publiku, uz pohvale za humor i emotivnu autentičnost. Pijančevanje Bridget na božićnoj zabavi uz pjesmu "Without You" jedan smatra se jednim od najboljih scena iz komedija, a zahvaljujući ovom liku, Zellweger je dobila status globalne zvijezde. Film je režirala Sharon Maguire, a scenarij potpisuju Helen Fielding, Andrew Davies i Richard Curtis.

O ostalim filmovima filmovima koji su obilježili dosadašnju 32-godišnju glumačku karijeru Renee Zellweger i osigurali dva Oscara