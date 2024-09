Remake Hitchcockovog filma povjeren modernoj verziji slavnog redatelja

Psihološki kriminalistički triler iz 1948., Uže, slavnog redatelja Alfreda Hitchcocka dobiva moderni remake za koji je zadužen David Fincher. Nije to ni najpoznatiji ni najbolji Hitchcockov film, no svakako je najinovativniji.

Uže (Rope, 1948.), redatelja Alfreda Hitchcocka, prvi je film u boji “majstora napetosti”. Nije to njegov najpoznatiji, ali je svakako jedan od najinovativnijih filmova čiji bi remake mogli uskoro gledati. Nezahvalnog posla uhvatit će se suvremeni “majstor napetosti”, David Fincher. Štoviše, redatelj filmova Sedam (Se7en, 1995.), Klub boraca (Fight Club, 1999.) i Zodijak (Zodiac, 2007.) već se gotovo deset godina spominje kao redatelj remakea Hitchcockovog filma Nepoznati iz Nord Ekspresa (Strangers on a Train, 1951.), s Bradom Pittom i Benom Affleckom u glavnim ulogama, no sad je navodno odustao od tog projekta kako bi preuzeo režiju Užeta za Netflix, piše Kinofilm.

Iako poznati streaming servis nije želio komentirati postoji li projekt remakea ovog filma, to je potvrdio Kasey Moore, osnivač i glavni urednik websitea What’s on Netflix.

Očekivano, za sada se ne zna puno o Fincherovim planovima za Uže, za koje je nacrt scenarija napisao Steven Knight, scenarist britanske serije Peaky Blinders (2013. – 2022.), s Cillianom Murphyjem u glavnoj ulozi. Ipak, projekt je tek potvrđen što je i više nego dovoljno da se počne pričati tko će u filmu glumiti, a za sada se najčešće spominje ime ženske zvijezde filma Pobješnjeli Max: Divlja cesta (Mad Max: Fury Road, 2015.), Charlize Theron.

Unatoč tome što njegovi filmovi redoviti izazivaju veliku pažnju gledatelja pa stječu i kultni status (Klub boraca), mnogi sumnjaju da je itko, pa i Fincher, dorastao napraviti remake bilo kojeg Hitchcockovog filma. Ipak, treba reći da dvojica redatelja imaju nekoliko ključnih dodirnih točaka. Prije svega, obojica su majstori stvaranja napetosti i tjeskobe, no Hitchcock više naginje psihološkoj napetosti, dok Fincher često koristi mračne, ponekad brutalne prikaze. Osim toga, oba su redatelja sklona igri s percepcijom gledatelja i to uvodeći likove i događaje koje gledatelji ne mogu lako predvidjeti, a poznati su i po tehničkoj preciznosti u režiji – Hitchcock je bio pionir u korištenju kamera, dok je Fincher poznat po korištenju digitalne tehnologije i stvaranju vizualno upečatljivih i mračnih scena.

