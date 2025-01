Redateljski filmovi Mela Gibsona od najlošijeg do najboljeg

Mel Gibson ponovno se vratio kao redatelj filmom "Rizičan let". Kao glumac je stekao slavu, ali neke od svojih najvećih filmskih uspjeha u karijeri ostvario je iza kamere. Kao redatelja karakterizira ga predanost autentičnosti, ali i grub i brutalan prikaz nasilja, zbog čega su ga mnogi kritizirali. No, unatoč tomu, kao redatelj je nagrađen i Zlatnim globusom i Oscarom.

Nakon 2016. i filma Greben spašenih (Hacksaw Ridge, 2016.) slavni Mel Gibson ponovno je sjeo u redateljsku fotelju. Akcijski triler Rizičan let (Flight Risk, 2025.), koji je upravo stigao u naša kina, šesti je njegov redateljski rad. Njegova filmska biografija doista je impresivna. Kao glumac na filmu je debitirao 1977. (Summer City), a proslavio se ulogom u filmu Pobješnjeli Max (Mad Max, 1979.). Nakon toga je ispred kamere redao različite uloge po kojima će uvijek ostati zapamćen kao neosporna glumačka zvijezda, piše Kinofilm.

No, neke od svojih najvećih filmskih uspjeha u karijeri ostvario je iza kamere. Kao redatelj nije snimio mnogo filmova, njih svega pet ako ne računamo već spomenuti najnoviji film. Od svojega prvog filma pokazao je da ima itekako dobar osjećaj za režiju, a pokazao je da je i odličan pripovjedač. Četiri njegova filma možemo kategorizirati kao povijesne. Kao redatelja karakterizira ga predanost autentičnosti, ali i grub i brutalan prikaz nasilja. Zbog toga su ga mnogi prozvali i “nasilnim redateljem”. Godine 2016. u razgovoru za "The Washington Post" o tome je rekao: Ako govorimo o nasilju u filmovima, pogledajte bilo koji Marvelov film. Oni su više nasilni od mojih filmova, a pored toga, glavna razlika je u tome što u mojim filmovima imate neki odnos s likovima, stalo vam je do glavnih junaka pa sve nasilje može imati nekog smisla. To je sve što ću reći.

Dobitnik Zlatnog globusa i Oscara

No, to nije utjecalo na to da su svi njegovi filmovi, izuzev debitantskog, postigli veliki uspjeh na kino-blagajnama te su bili nominirani za najprestižnije filmske nagrade. Tu treba posebno naglasiti da je Mel Gibson kao redatelj osvojio i Zlatni globus i Oscara, što je samo potvrda njegova redateljskog talenta.

Ovom prilikom donosimo vam pregled njegovih redateljskih filmova od najlošijeg do najboljeg.

5. Čovjek bez lica (The Man Without a Face, 1993.)

Mel Gibson u filmu “Čovjek bez lica” Foto: Icon Productions

IMDb ocjena: 6.7/10; Rotten Tomatoes ocjena: 5.9/10 (68 % pozitivnih kritika)

Redateljski debi Mela Gibsona, adaptacija istoimenog romana spisateljice Isabelle Holland objavljenog 1972. godine. Od tragične nesreće nakon koje je ostao unakažen, Justin McLeod (Mel Gibson) skriva se u svojoj kući za odmor. Lokalno stanovništvo priča o njemu priče kao o izobličenom luđaku s užasnom prošlošću. Dvanaestogodišnji Chuck Nordstadt (Nick Stahl) također je autsajder. Otuđen od svoje obitelji, čeka dan kad će otići u internat daleko od svoje kuće. Jednoga dana slučajno upoznaje McLeoda. Umjesto strašne nakaze, Justin se pokazuje prijateljem i mentorom kojeg je Chuck oduvijek tražio.

Gibsonov prvijenac naišao je na mješovite kritike i bio je mlako primljen na blagajnama (budžet filma bio je 20 milijuna dolara, a zaradio je nešto više od 24,7 milijuna). Unatoč tomu Gibson je njime pokazao da ima itekako veliki redateljski talent. Ponajviše se isticalo da je ovo istovremeno jednostavan, ali i potresan film. Mnogi kritičari odali su mu priznanje jer se, kao redatelj debitant, pokazao kao odličan pripovjedač. Također, velike pohvale je dobio jer je uspio izbjeći zamku klišeja i melodrame.

4. Pasija (The Passion of the Christ, 2004.)

Kadar iz filma “Pasija” Foto: Icon Productions

IMDb ocjena: 7.2/10; Rotten Tomatoes ocjena: 6/10 (50 % pozitivnih kritika)

Treći redateljski rad Mela Gibsona, koji je pripremao gotovo 12 godina vođen unutarnjim preispitivanjem i vlastitom vjerom. Film govori o posljednjih 12 sati života Isusa Krista. Gibsonova predanost autentičnosti prisutna je u svakom pojedinom kadru, a snimljen je na hebrejskom, latinskom i aramejskom jeziku. Film slikovito prikazuje intenzivnu bol i patnju kroz koju je Isus prošao, počevši od njegove izdaje i uhićenja do njegova užasnog razapinjanja na križ. Mnogi kritičari taj prikaz snažnog i brutalnog nasilja okarakterizirali su “pretjeranim i nepotrebnim”.

O svojem filmu Gibson je rekao: ”Pasija” je film koji treba nadahnuti, a ne uvrijediti. Moja namjera ovim filmom bila je stvoriti trajno umjetničko djelo i potaknuti ozbiljna razmišljanja među publikom različitih vjera (ili bez ikakve) koja je različito upoznata s ovom pričom.” Film je nominiran za tri Oscara (kamera, glazba i šminka), a snimljen je s budžetom od 30 milijuna dolara. Na kino-blagajnama je zaradio više od 612 milijuna dolara i bio je film s najvećom zaradom s cenzorskom ocjenom 17 (sve do 2016. godine i filma Deadpool).

