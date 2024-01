Urnebesna reakcija Ryana Goslinga u prijenosu uživo postala je viralni hit: ''Postao je novi meme!''

Održan je popularni Critics Choice Awards u Barker Hangeru u Santa Monici u Kaliforniji, a među nagrađenima ponovno se našao i film ''Barbie'' gdje je zvijezda društvenih mreža postao Ken, odnosno Ryan Gosling.

Krenula je sezona brojnih dodjela nagrada, što filmskih, što glazbenih, a u Americi je na svim prestižnim večerima među najpoznatijim filmovima ''Barbie''.

Dok je svugdje Margot Robbie, koja je utjelovila Barbie, prava zvijezda, na jučerašnjoj dodjeli Critics Choice Awardsa u Santa Monici hit je postao njen kolega Ryan Gosling koji je glumio Kena.

Osim što je dobio nagradu za najbolju komediju, nagrađena je i pjesma ''I'm Just Ken'' iz filma koju je pjevao Ryan.

Nakon što je pročitano da je pjesma osvojila nagradu, Ryan Gosling nije mogao vjerovati. Njegova urnebesna zbunjena reakcija ubrzo je postala viralna, a čini se da će uskoro postati i meme.

Na pozornicu su izašli tekstopisci Mark Ronson i Andrew Wyatt te primili nagradu, a Gosling je sve pratio sa svog mjesta u publici u nevjerici gledajući ceremoniju.

"Stvorio je novi meme", "Bio je zbunjen kao i mi", "Još se smijem ovom izrazu lica", "On je pravi Ken", "Probudite se, stigla je nova reakcija Ryana Goslinga", bili su samo neki od komentara na glumčevu reakciju na društvenim mrežama.

Ryan Gosling’s reaction to “I’m Just Ken” winning Best Original Song at the #CriticsChoiceAwards



