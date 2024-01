Evo koji je film ostvario najveću zaradu u 2023. godini, konkurencija je bila opaka!

"Barbie" je postao film s najvećom zaradom u 2023. godini i pobijedio je opaku konkurenciju na dodjeli Zlatnih globusa.

Film "Barbie" redateljice Grete Gerwing senzacionalno je pobijedio film "Taylor Swift: The Eras Tour" na dodjeli Zlatnih globusa.

"Barbie" je postao film s najvećom zaradom u 2023. godini, s 1,4 milijarde dolara od prodaje ulaznica.

Blockbuster s Margot Robbie i Ryanom Goslingom u glavnim ulogama suočio se s filmom o turneji Taylor Swift u kategoriji za najveći lanjski hit na kino blagajnama, i pobijedio, a u konkureciji su bili i filmovi "Guardians of the Galaxy Vol. 3", "John Wick: Chapter 4", "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1", "Oppenheimer", "Spider-Man: Across the Spider-Verse" i "The Super Mario Bros. Movie".

Robbie je, preuzimajući nagradu s kolegama iz filma, s pozornice poručila: "Hvala vam. Voljeli bismo ovo posvetiti svakoj pojedinoj osobi koja se odjenula i otišla na najbolje mjesto na planeti, u kinodvoranu. Hvala svim Barbikama i Kenovima ispred i iza ekrana. I hvala Zlatnim globusima što su kreirali kategoriju koja slavi obožavatelje filma."

Što se tiče ostalih dobitnika, povijesna drama "Oppenheimer" i komedija "Jadnici" dobili su Zlatne globuse za najbolje filmove, a zvijezde tih filmova Cillian Murphy i Emma Stone osvojili su nagrade za najbolje glumce.

Zlatni globus za najbolju glumicu u drami osvojila je Lily Gladstone za ulogu u filmu “Ubojice cvjetnog mjeseca”, dok je za najboljeg glumca u komediji proglašen Paul Giamatti za ulogu u filmu "The Holdovers".

Za najboljeg redatelja proglašen je Christopher Nolan za režiju „Oppenheimera”, a Robert Downey Jr., koji je u tom filmu glumio Oppenheimerovog neprijatelja, osvojio je nagradu za najboljeg sporednog glumca.

Da'Vine Joy Randolph osvojila je Globus za najbolju sporednu glumicu u filmu "The Holdovers".

Za najbolji strani film proglašena je francuska drama „Anatomija pada”, koja je dobila i nagradu za najbolji scenarij.

Za najbolji animirani film nagradu je, pak, dobio „Dječak i čaplja”.

U televizijskim kategorijama najboljom dramom proglašena je serija "Succession", dok je nagradu za najbolju TV komediju osvojio "Medvjed".

Ovom ceremonijom započela je sezona dodjele godišnjih nagrada u Hollywoodu, koja kulminira dodjelom Oscara 10. ožujka. Dodjela Zlatnih globusa okupila je vodeće filmske i televizijske zvijezde po prvi put nakon šest mjeseci štrajkova glumaca i pisaca prošle godine.

