Vole se više od 30 godina i glumili su zajedno u obožavanom filmu, a njihova ljubavna priča jedna je od najljepših!

Ljubavna priča Roberta Benignija Nicolette Braschi započela je prije više od trideset godina, jer ubrzo nakon što su se upoznali i počeli surađivati, postali su nerazdvojni sve do danas.

Roberto Benigni jedan je od omiljenih talijanskih glumaca, a koji osim svojim glumačkim talentom divljenje obožavatelja izaziva i ljubavnom pričom koja traje više od trideset godina.

71-godišnji Roberto u sretnom je braku sa svojom 63-godišnjom kolegicom glumicom Nicolettom Braschi koju je upoznao prije više od tri desetljeća i do danas su ostali nerazdvojni, što na filmskim platnima, što privatno.

Prvi od desetaka filmova na kojem su zajedno glumili bio je "Ti me pokrećeš", koji je Roberto inače i režirao, a tijekom čijeg snimanja su se zbližili i posuđivali su međusobno knjige. Nicoletta se Robertu jako svidjela pa je jedan dan izmislio priču kako bi baš volio pročitati jednu knjigu koju ona ima u kolekciji samo da bi ju ponovno vidio. Nakon toga su postali nerazdvojni, a u kina i kazalište išli su gotovo svaki dan.

Ubrzo su stali i pred oltar, a ona je glumila u gotovo svim njegovim filmovima, među kojima je vjerojatno najpoznatiji kultni "Život je lijep" u kojem joj Roberto izgovara kultnu rečenicu "Dobro jutro, princezo", a za koji je nagrađen i Oscarom za najbolju mušku ulogu.

"Sve radimo zajedno već 40 godina. Ja znam samo za jedan način mjerenja vremena: s tobom ili bez tebe. Podijelit ćemo ovog krilatog lava, ja uzimam rep, da ti pokažem svoju radost mašući repom, a ti uzmi ostalo. Prvenstveno krila, krila su tvoja, jer ako sam u svom radu ponekad letio, to je zahvaljujući tebi, tvom talentu, tvojoj misteriji, tvom šarmu, tvojoj ljepoti, tvojoj ženstvenosti, činjenici da si žena. Biti žena je misterij koji mi muškarci ne razumijemo. Groucho Marx je bio u pravu kada je rekao ‘muškarci su žene koje nisu uspjele to da budu’. I to je istina. Nisam uspio da budem poput tebe, Nicoletta. Ako sam u svom životu napravio nešto lijepo ili dobro, to je uvijek bilo kroz tvoje svjetlo. Naša je ljubav bila na prvi pogled, zapravo na vječni pogled", izjavio je Roberto primajući nagradu Zlatni lav na Venecijanskom filmskom festivalu prije tri godine i odao joj time veliko priznanje i kao ženi i kao supruzi.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Holivudski miljenik zbog lijepe Srpkinje slavi dva Božića, a zbog nje je zaratio i s vlastitom obitelji!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Glavni junak Esmeralde sve do danas nije se skrasio, a o njemu su kružile i sumnjive priče, evo gdje je skoro 30 godina nakon serije!