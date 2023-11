Pogledajte kako je Kate Middleton izgledala u trenu kada se William u nju zaljubio, ovakve haljine sigurno više nikad neće nositi!

Kate Middleton na reviji The Art of Seduction Profimedia

Princ William zaljubio se u Kate Middleton na modnoj reviji i to na kojoj je nosila prozirnu haljinu, a što je danas jedan od kultnih trenutaka koji se vežu uz kraljevsku obitelj.

Prošlo su više od dva desetljeća otkako je Kate Middleton po prvi put zapela za oko princu Williamu dok je šetala modnom pistom u prozirnoj haljini i crnom donjem rublju na jednoj humanitarnoj modnoj reviji koja je bila održana na sveučilištu koje je tada pohađala.

A ključan trenutak u procvatu odnosa između Williama i Kate uskoro bi trebao biti prikazana i u novim epizodima serije "The Crown", jer su objavljene fotografije 21-godišnje glumice Meg Bellamy koja glumi mladu Kate.

Prvi prikazi scene prikazuju Meg kako nosi rekreaciju haljine bez naramenica s tirkiznim rubom koju je dizajnirala Charlotte Todd, s kosom u istim mekim kovrčavim valovima kakve Kate oduvijek voli nositi. Fotografija je osvanula na Netflixovim društvenim mrežama, a objavila ih je i sama Meg uz poruku: "Uskoro je vrijeme...".

Inače, priča se da je William platio 200 funti za ulaznicu kako bi sjedio u prvom redu revije s prijateljima na kojoj je na glas komentirao: "Vau, Kate je zgodna!". To je navodno bio početak njihove ljubavne priče, jer su od bliskih prijatelja postali ljubavni par.

Haljina koju je Kate nosila prodana je za vrtoglavih 78 tisuća funti na aukciji nakon revije, a koja je postala jedan od Kateinih najpoznatijih modnih trenutaka.

Par je u to vrijeme studirao na Sveučilištu St Andrew's i upoznali su se godinu dana ranije, gdje je Kate studirala povijest umjetnosti, a William se, koji je prvo upisao isto to, kasnije prebacio na geografiju.

Kate je u jednom od ranijih intervjua otkrila da je trebalo proći neko vrijeme da se upoznaju.

"Mislim da si rekao da sam zapravo pocrvenjela kad sam te upoznala i nekako sam pobjegla", izjavila je tijekom zajedničkog intervjua s Williamom povodom njihovih zaruka 2010. godine. "Bila sam jako sramežljiv zbog susreta s tobom".

No kako su provodili sve više vremena zajedno, otkrili su da imaju mnogo toga zajedničkog i uživaju u međusobnom društvu. Sljedeće je godine 20-godišnja Kate izašla na modnu pistu za humanitarnu reviju "The Art of Seduction", što je odredilo tijek njihove ljubavne priče koja je mnogima i danas inspiracija.

