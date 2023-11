Princ William i Kate Middleton uspješno izbjegavaju zlatno pravilo kraljevskog protokola, ali neće im to još dugo uspijevati!

Princ William i princ George uskoro neće smjeti putovati zajedno, i to zbog sigurnosnih razloga i pravila koja nalažu kraljevski protokoli.

Članovi britanske kraljevske obitelji moraju se pridržavati brojnih pravila ponašanja i poštovati stroga pravila, a jedno od njih je posebno strogo i odnosi se na putovanja avionom.

Naime, još je kraljica Elizabeta za svoga života jasno dala do znanja kako ne želi da Cambridgeovi lete zajedno kao obitelj iz sigurnosnih razloga, no oni su prkosili njezinoj odluci, pa su čak zbog toga jednom završili i na razgovoru kod nje.

No riječ je o pravilu koje ona nije bila izmislila, već se radi o kraljevskom protokolu prema kojemu princ George stvarno neće smjeti letjeti zajedno sa svojim ocem, princem Williamom, jer dva ili više prijestolonasljednika ne bi smjeli putovati zajedno kako bi zaštitili monarhiju. Prema pisanju The Expressa, kraljica Elizabeta mogla je prijeći preko tog pravila za malu djecu, što je i učinila s princem Georgeom u prošlosti.

No prema pisanju britanskih medija, kada George navrši 12 godina, to više neće biti moguće, te će on i princ William morati putovati odvojeno, bez iznimki.

To isto pravilo vrijedi i za Williama i njegova oca, kralja Charlesa, koji putuju odvojeno, baš što je vrijedilo i za Charlesa i njegovu majku, pokojnu kraljicu Elizabetu.

