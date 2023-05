Evo koje su bile posljednje riječi Elvisa Presleyja prije smrti, bilo je to nakon što se probudio i zaputio u kupaonicu

Elvis Presley je u posljednjim godinama života jako patio, no od svoje glazbe nikako nije htio odustati.

U poslijepodnevnim satima 16. kolovoza 1977. glazbeni je svijet izgubio jednog od svojih velikana – Elvis Presley preminuo je 16. kolovoza 1977. godine u svojoj obožavanoj kući Graceland u dobi od samo 42 godine, a sada su se u javnosti pojavila njegove posljednje riječi.

Elvis je svjetsku slavu stekao u svojim 20-im godinama, a posljednji period života obilježili su mu problemi i buran način života. Unatoč tome ova megazvijezda iz Memphisa je bez problema mogao privući gomile obožavatelja, naročito obožavateljica koje su ga očajnički željele vidjeti.

Teret slave mu od samih početaka nije bio lak, jer je ubrzo nakon što je dospio u središte pažnje, inzistirao na pauzi i to služenjem vojnog roka, kada je upoznao i svoju suprugu Priscillu.

Njegov talent nije bio ograničen samo na glazbu, Elvis je također bio zvijezda nekih velikih filmskih hitova, a obožavatelji su također hrlili u kino kako bi gledali svog idola na velikom platnu.

Međutim, u godinama koje su prethodile njegovoj smrti, Elvis se suočio s ozbiljnim zdrastvenim problemima. Nešto prije 1973. godine i prije nego što se njegov brak s Priscillom raspao, Elvis je proveo tri dana u u komi nakon što se predozirao barbituratima, a što mu je bilo drugo predoziranje u manje od godinu dana, a nakon toga je bio ponovno hitno prevezen u bolnicu zbog svoje ovisnosti o lijekovima protiv bolova.

Elvisova sve veća ovisnost o drogama pripisivana je njegovom nemilosrdnom rasporedu turneja, a nekoliko njegovih nastupa bilo je otkazano zbog narušenog zdravlja. Ipak, ništa nije natjeralo Elvisa da iznevjeri svoje obožavatelje, a unatoč sve većim problemima inzistirao je da mora nastaviti.

O tome je progovorio Tony Brown, klavijaturist koji je svirao s njim svirao, prisjećajući se kako je Elvis ispao iz limuzine kada je stigao na nastup na Sveučilištu Maryland tri godine prije smrti.

"Bilo je očito da nešto užasno nije u redu s njegovim tijelom.

Bilo je tako loše da su riječi pjesama bile jedva razumljive. Sjećam se da je plakao, jedva je prolazio kroz uvod", dodao je i gitarist John Wilkinson.

Ignorirajući zabrinute molbe članova benda da otkaže turneju i uzme godinu dana za oporavak, Elvis je bio odlučan nastaviti. Dvije godine prije njegove smrti, očajnički želeći zadržati svoju najveću zvijezdu, Elvisova diskografska kuća osnovala je studio za snimanje u njegovom domu. Tamo je snimio šest albuma, iako nisu uspjeli imati isti utjecaj na glazbene ljestvice kao njegov raniji materijal.

Nakon razvoda, Elvis je započeo novu vezu s Ginger Alden, koju je zaprosio samo dva mjeseca nakon što su se upoznali. U to se vrijeme borio i s ozbiljnim problemima s težinom i njegovo prethodno vitko tijelo više nije bilo prepoznatljivo. Tog ljeta kada je umro, Elvis je bio vezan za krevet u svojoj kući u Gracelandu i trebala mu je 24-satna njega.

Nakon što je preminuo, autopsija je otkrila da je imao jako natečeno srce, dvostruko veće nego je trebalo biti i bilo je u uznapredovalom stadiju kardiovaskularne bolesti. Unatoč tome što je cijeli život bio nepušač, Elvisova su pluća također bila puna emfizema koji bi mu gotovo onemogućio disanje, te je patio od mučnih probavnih problema.

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci bilo mu je prepisano gotovo devet tisuća tableta, a na dan smrti također je uzeo ogromne količine lijekova kako bi mu ublažili bol. Na dan smrti Elvis se probudio i otišao u kupaonicu, rekavši Ginger - Idem u kupaonicu čitati - i bile su to njegove posljednje riječi koje je izgovorio.

Ginger mu je na to rekla da ne ide i ostavila mu upaljeno svjetlo uz krevet, no kad se konačno probudila u 14 sati tog popodneva shvatila je da Elvis nije pored nje i otišla ga je potražiti. Nakon što je otvorila vrata kupaonice, otkrila je tijelo kralja kojeg su obožavali milijuni, no više ništa nije mogla učiniti da ga spasi.

