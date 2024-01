Misteriozan život najvećeg hrvatskog živućeg pjesnika: Odbija nagrade, nikad nije dao intervju, a njegove fotografije su prava rijetkost!

Danijel Dragojević, kojeg mnogi nazivaju našim najvećim živućim pjesnikom, slavi okrugli 90. rođendan.

Hrvatski pjesnik, esejist, prozni pisac, scenarist i urednik radija Danijel Dragojević rođen je 28. siječnja 1934. godine u Veloj Luci na Korčuli i sada je napunio okruglih 90 godina.

Danijel, kojeg mnogi nazivaju našim najvećim živućim pjesnikom, rođendan slavi daleko od očiju javnosti, kako i živi, a njegov život najbolje opisuju riječi koje je jednom prilikom uputio Radi Šerbedžiji.

"Uh, što ti zavidim, ti si ono što ja sanjam cijeli život, da postanem stranac u vlastitoj zemlji", rekao je Danijel Šerbedžiji.

Dragojević nikada nije dao intervju, odbija nagrade, a njegove fotografije su prava rijetkost.

Fotograf Feđa Klarić Danijela je fotografirao 2010. u Splitu, ali samo s leđa, a objasnio je i pozadinu fotografija.

"Kad sam ga nekidan sreo u Marmontovoj ulici, vidjevši moj fotoaparat, počeo je sprintom bježati, mada ima 77 godina. Zato je to moja najdraža fotografija ove godine: bježeći pjesnik!" rekao je tada Klarić.

Fotografije "bježećeg pjesnika" pogledajte u galeriji.

Klarić je Danijela fotografirao u Splitu i davne 1975. godine, a ta je fotografija povodom pjesnikova rođendana osvanula na jednoj od mnogih Facebook grupa obožavatelja njegova lika i djela.

Dosad je objavio dvadesetak knjiga, a zadnja zbirka "Kasno ljeto" objavljena mu je 2018. godine.

Dobio je nagradu "Vladimir Nazor" za životno djelo na području književnosti 2019. godine, ali ju je odbio prihvatiti, pa mu nije ni uručena.

"Općepoznato je da gospodin Dragojević, naš najveći živući pjesnik, ne prima nagrade niti želi imati medijske nastupe. On smatra da su njegove knjige tu da govore u njegovo ime, same za sebe. To što je odbor odlučio dodijeliti njemu nagradu, jest njihovo pravo, kao što je njegovo pravo da je odbije. To je slična situacija kakva je bila sa J. P Sartreom i njegovom Nobelovom nagradom za književnost, koju je odbio šezdesetih", objasnio je Seid Serdarević iz Frakture, izdavačke kuće koja je tiskala Dragojevićeve zbirke "Negdje" i "Kasno ljeto".

Svatko tko je zadnjih godina pokušao nabaviti neku njegovu zbirku, zna da i to nije nimalo lako, jer ih sve tiska samo u jednom izdanju.

