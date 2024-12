Zbog ovih prizora holivudski miljenik je privlačio poglede na plaži, uživao je u dobrom društvu

Prije početka emitiranja druge sezone serije "The Last of Us", Pedro Pascal provodi božićne praznike na plaži s prijateljima.

Holivudski miljenik Pedro Pascal, kojeg ljubitelji filmova ovih dana mogu pogledati u filmu "Gladijator II", odlučio je provesti božićne praznike daleko od grada te se uputio na plažu.

Lauren Alexander, suosnivačica tvrtke LNA Clothing, podijelila je video 49-godišnjeg čileanskog glumca kako u kupaćem kostimu odmara ispod nadstrešnice i čita knjigu "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead", nakon čega je dignuo pogled i gledao u kameru. Nešto kasnije, zajedno sa skladateljem Brandonom Campbellom, kojeg je upoznao na setu serije "Igra prijestolja", zabavljao je Alexanderine pratitelje plesom na pjesmu Georgea Michaela "Father Figure", imitirajući lik Harrisa Dickinsona iz filma "Babygirl".

Nakon povratka s odmora, Pascal će krenuti s promocijom druge sezone serije "The Last of Us", koja će krenuti s emitiranjem na proljeće.

