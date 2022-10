Procurili detalji o važnim obavezama u kraljevskoj obitelji, dvije osobe za te pozicije nikako ne dolaze u obzir!

Britanski mediji otkrili su detalje o tome tko će zamijeniti kralja Charlesa pri obavljanju službenih dužnosti kada on bude izvan Velike Britanije

U Velikoj Britaniji je ovih dana glavna vijest novi premijer Rishi Sunak, no tamošnji mediji nisu zaboravili kraljevsku obitelj, a čini se kako su poznati detalji prve ustavne reforme vladavine kralja Charlesa.

Prema pisanju Daily Maila ministri i viši dužnosnici palače dovršavaju planove kojima žele izbjeće bilo kakve izglede da princ Harry ili njegov stric princ Andrew budu uključeni u državna pitanja kada Charles bude odsutan.

Prema prijedlozima koji bi uskoro trebali biti predstavljeni parlamentu u roku od nekoliko tjedana, kralj će za obavljanje rutinskih ustavnih dužnosti kada je izvan zemlje moći angažirati širi krug kraljevskih zamjenika.

Daily Mail doznaje da su ovi prijedlozi razmatrani još prije nekoliko mjeseci, uz odobrenje pokojne kraljice Elizabete. Trenutačno vrijedi pravilo da kada je monarh iz bilo kojeg razloga odsutan, državne poslove - kao što su odobrenja za većinu imenovanja i zakonodavstvo - mogu obavljati dva državna savjetnika. Prema odredbama Regentskih zakona iz 1937. i 1953., oni mogu biti imenovani među četiri starije odrasle osobe u liniji nasljeđivanja, plus supružnika monarha. Što bi značilo da te uloge danas mogu pripasti kraljici supruzi Camilli, princ Williamu, princu Harryju, princu Edwardu te princezi Beatrice.

No kralj bi mogao proširiti taj popis po vlastitom nahođenju, uz opciju uključivanja svoje dvoje braće i sestre, Anne i Edwarda.

Obzirom na to da će Charles i Camilla vjerojatno uskoro otputovati u inozemstvo ta bi odluka mogla uskoro zaživjeti, a to će ujedno biti i prvi put da je monarh izvan zemlje u sedam godina.

Naime, pokojna kraljica Elizabeta je posljednji put izvan Velike Britanije bila na summitu Commonwealtha 2015. na Malti, a vojvode od Sussexa i Yorka bili su među onima koje je prije toga imenovala državnim savjetnicima.

Međutim, princ Harry je u međuvremenu odustao od kraljevskih dužnosti i preselio se u inozemstvo, dok je princ Andrew isključen iz javnog života nakon što je otkriveno da je bio blizak s osuđenim pedofilom, pokojnim Jeffreyjem Epsteinom.

Dužnosnici palače svjesni su da bi u vrijeme velikih nacionalnih, međunarodnih i gospodarskih turbulencija, bilo vrlo neugodno kada bi vođenje vlade odjednom ovisilo o bilo kojem od njih dvojice, stoga je vjerojatno uključivanje ostalih članova obitelji. Na taj način se nitko ne treba uvrijediti i posao će se moći normalno obavljati.

