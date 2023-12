Od stravičnog ubojstva legendarnog Johna Lennona prošlo je više od 40 godina, a sada su konačno otkrivene njegove posljednje riječi

John Lennon smrtno je stradao u atentatu 1980. godine koji je počinio Mark Chapman.

Od ubojstva legendarnog britanskog glazbenika i člana grupe The Beatles, Johna Lennona prošle su 43 godine, a sada su po prvi put otkrivene i njegove posljednje riječi i to u novom dokumentarcu o noći kada je brutalno ubijen.

U filmu "John Lennon: Murder Without a Trial" u središtu radnje je ubojstva člana Beatlesa koje se dogodilo 8. prosinca 1980. godine i u njemu će biti prikazani dosad nepoznati detalji, između ostalog i izjava Lennonova ubojice Marka Chapmana koji raspravlja o svom motivu.

Jay Hastings, koji je radio na recepciji stambene zgrade na Manhattanu ispred koje se sve odvilo, čuo je Lennonove posljednje riječi i kaže da je glazbenik uzviknuo "pogođen sam" prije nego što je pao na tlo.

"Protrčao je pokraj mene i rekao 'pogođen sam.' Krv mu je tekla iz usta i srušio se na pod. Napola sam ga okrenuo na leđa, skinuo mu naočale i stavio ih na stol. A Yoko je vrištala: 'Zovite hitnu, zovite hitnu, zovite hitnu!'", ispričao je Jay.

U filmu govori i taksist Richard Peterson, koji je svjedočio pucnjavi.

"Lennon je ulazio i neki klinac je rekao - 'John Lennon'. Bio je zdepast tip i gledao sam ga kroz prednji prozor svog taksija. Gledao sam ga i upucao ga je. Taj tip je upravo tada upucao Johna Lennona", prisjetio je Richard.

U filmu se mogu čuti i audiosnimke razgovora Chapmana s njegovim odvjetnicima prije suđenja. Na pitanje svog odvjetničkog tima zašto je pucao u Lennona, Chapman se referirao na pjesmu Beatlesa kada je rekao: "All You Need Is Love, jeste li to ikada čuli?" Pa, ovo je ono što ja kažem na to: sve što trebate je ljubav i 250 milijuna dolara. Bio je najveći, najlažniji se*onja koji je ikada živio."

Također se čuje kako raspravlja o tome da ga je inspirirao roman JD-a Salingera "The Catcher in the Rye", u kojem protagonist Holden Caulfield mrzi lažljivost. Chapman, koji je prije suđenja priznao krivnju za ubojstvo drugog stupnja, osuđen je na najmanje 20 godina zatvoren, a uvjetni otpust odbijen mu je 12 puta.

Ostali govornici u emisiji uključuju hitne i policijske službenike te medicinsku sestru Barbaru Kammerer, koja je priopćila vijest o Lennonovoj smrti njegovoj udovici Yoko Ono. Redatelj serije Nick Holt dodao je da želi zabilježiti svjedočanstva ljudi o tom događaju prije nego što se zauvijek izgube, a film će biti prikazan na Apple TV u srijedu 6. prosinca.

