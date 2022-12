Otkrij svoj talent: Tko je najbolji plesač? Održano finale plesača amatera u školi plesa B Residence

Troje kandidata u projektu Otkrij svoj talent izvelo je svoju finalnu plesačku koreografiju koju je pripremilo u samo 12 sati treninga. Bez iskustva i s jednakim startnim pozicijama kandidati su izložili svoje znanje pred žirijem, kojem nije bilo lako donijeti finalnu odluku.

Esmeralda Slaviček, Karla Svečnjak i Kristian Josip Periš troje je kandidata koji su na kreativnom natječaju Otkrij svoj talent osvojili 12 sati plesačke poduke u školi plesa B Residence. Troje kandidata došlo je na prvi trening bez iskustva. Nikada nisu plesali hip-hop. Bio je to izazovan zadatak i za mentoricu i trenericu Biljanu Banjac. Za kandidate je osmislila koreografiju u trajanju od minute i pol, u kojoj je bilo važno da pokažu izdvojene plesačke figure, ali da plešu kao jedno.

Na treninge su kandidati dolazili zajedno i uvježbavali finalnu točku. U prvih sedam sati poduke kandidati su vježbali osnovne korake, izolacije dijelova tijela, valove tijelom i ostale figure koje će činiti finalnu točku sinkroniziranom i zanimljivom gledateljima. U preostalih pet sati treninga fokusirali su se na to da uvježbaju točku do savršenstva. U međuvremenu, dok nisu bili na treninzima, kandidati su međusobno dijelili iskustva o izvedbi te komentirali jedno drugo putem videopoziva.

Kandidate smo pratili na prvom, uvodnom satu te na polovini njihova plesnog puta.

Finalnu izvedbu došli su podržati i predstavnici drugih dviju škola u projektu Otkrij svoj talent.

''Vrlo sam iznenađena time što su postigli u 12 sati. Osobito jer nemaju plesačkog iskustva. Zapravo sam pod dojmom. Sviđaju mi se njih troje i složili su izuzetno zanimljivu plesnu sekvencu. Primijetila sam kod Kristiana Josipa da je definitivno morao izaći iz svoje zone komfora da bi postigao plesni performans i sviđa mi se način na koji je to izveo. Vjerujem da mu nije bilo lako, ali svidjeli su mi se njegov stil i inicijativa. Čula sam da Esmeralda nije iz Zagreba i da na treninge putuje oko sat i pol, što sigurno znači da je zaljubljena u ovaj ples i da je predana, ali smatram da ima i prirodan talent, koji se vidio u izvedbi. Svidjela mi se i Karla, koja daje zaokruženu sliku njih troje kandidata'', priča nam Martina Pavlović, mentorica u Školi zračnih akrobacija Traumatic Arts.

''Ovo što smo večeras vidjeli pokazuje da sve troje kandidata želi naučiti plesati, da im je to bio izazov i da su to savladali vrlo dobro. Vidi se da su naporno radili. U ovom našem poslu vidi se kad je netko malo više talentiran, pogotovo u kraćem vremenu. Tijekom dužeg perioda vjerojatno bi rad došao do izražaja. Često kažem da se talent može kompenzirati radom, međutim ipak je važan i neupitan za konkretan razvoj i u ovoj je situaciji možda ta trunčica talenta malo više došla do izražaja'', kaže nam Zoran Simikić, predstavnik Škole pjevanja Husar & Tomčić.

Nakon finalne izvedbe vrijeme je i da mentorica Biljana Banjac da svoju ocjenu.

''Finale je prošlo super. Dobra je atmosfera bila. Mislim da su i kandidati bili dobre volje. Tremu su imali, ali mislim da su je dobro prekrili. Napravili su ono što smo se dogovorili i ja sam prezadovoljna.''

Trenutak odluke o najboljem kandidatu nije bio jednostavan za mentoricu Biljanu. Glavnu nagradu, mobitel, koji je omogućio Telemach mogla je uručiti samo jednom kandidatu i odlučila je da će to biti Esmeralda Slaviček.

''Cijelo vrijeme družila sam se s njih troje i zbližili smo se, pa mi je bilo teško odabrati. Posavjetovala sam se s ostalim članovima žirija i odluka je bila jednoglasna. Ali za mene su svi troje pobjednici'', govori Biljana.

''Svi članovi žirija složili su se da je kod Esmeralde talent neupitan. Ona ima stage presence i iskočila je. Bolje je sakrila tremu. Rad može pobijediti talent, ali u ovoj situaciji, gdje smo imali samo 12 sati treninga, talent je došao u prvi plan'', zaključila je Biljana.

