Otkrij svoj talent: Fenomenalne izvedbe početnika i profesionalke, tko je pobijedio u finalu plesa na svili?

Jedan kandidat s bogatim iskustvom, jedan potpuni amater, a odluka žirija bila je vrlo teška. Kandidati projekta Otkrij svoj talent izveli su svoje finalne izvedbe. U Školi zračnih akrobacija Traumatic Arts imali su 12 sati treninga, na kojima su uvježbali finalnu točku.

Stjepan Cutvarić (Stivi), Petra Padro i Zrinka Radovanović (koja nije mogla prisustvovati finalu) troje je kandidata koje je putem kreativnog natječaja osvojilo 12 besplatnih treninga na svili u projektu Otkrij svoj talent.

Stjepan je kao početnik imao jedinstvenu priliku s mentoricama jedan na jedan iskusiti čari plesa na svili i intenzivno raditi na finalnoj izvedbi u trajanju od tri minute. Petra i Zrinka ples na svili treniraju već nekoliko godina, ali za ovu izrazito zahtjevnu umjetnost potrebno je puno rada i truda, koji je potom potrebno i prezentirati publici na privlačan način. Za Petru i Zrinku ovo je bio poseban period u kojem su imale trenerice samo za sebe i iskoristile su tu priliku kako bi dodatno usavršile tehniku i podrškom mentorica radile na svakoj već dobro uvježbanoj figuri.

U finalnoj izvedbi prvi je nastupio Stjepan.

Stjepan Cutvarić Foto: Nova Studio

''Stivijeva izvedba bila je fenomenalna. Ja sam baš ugodno iznenađena. I umjetnički dojam i koreografski, a vidim da su se i figure koje je radio Stivi i koje je radila Petra zapravo poklapale. Kad uzmemo u obzir da Petra pleše pet godina, a Stivi samo ovih 12 treninga, svaka mu čast'', rekla je Biljana Banjac, jedna od članica žirija i trenerica u Školi plesa B Residence, koja je u projektu Otkrij svoj talent također bila u ulozi mentora za troje kandidata.

Sljedeća je nastupila Petra.

Petra Padro Foto: Nova Studio

''Kod Petre se vidi da je profesionalac, vide se kontrola i sigurnost. Svaka čast na njezinoj izvedbi. Bit će teško odlučiti o pobjedniku jer imamo i kandidata s iskustvom i početnika, a obje su izvedbe na vrhuncu'', rekla je Biljana.

Koliko god odluka bila teška, njihova mentorica Martina Pavlović odlučila je da glavna nagrada, mobitel koji je omogućio partner na projektu Telemach, odlazi u ruke iskusne Petre Padro, koja ipak plesne elemente na svili izvodi tehnički spretnije od početnika Stjepana.

Otkrij svoj talent: Finale u Školi zračnih akrobacija Traumatic Arts Foto: Nova Studio

''Ja sam vrlo iznenađena Stivijevom izvedbom s obzirom na to da je on imao samo 12 treninga. Vjerujem da mu je plesačko iskustvo pomoglo. Njegova prisutnost na sceni je odlična, način na koji začara publiku kad pleše je odličan. Naravno da vidim nedostatke u tehnici, ali to je nešto na čemu ćemo raditi. Izuzetno mi je drago što se odlučio da će dalje nastaviti i ići u smjeru svile jer muških plesača na svili je premalo, tako da smo sretni da naš klub dobije jednog ovakvog člana, koji je predan, angažiran i mislim da se zaljubio u zračne akrobacije'', govori mentorica Martina.

''Petra ima iskustva, ali s druge strane nema plesačkog iskustva. Ima samo 18 godina i zaista je predana ovome što radi. Tehnički je odlična, fleksibilna, elemente savladava s lakoćom i ne zaboravlja uvesti publiku u taj svijet svile prilikom izvedbe. Bila mi je vrlo teška odluka, ali procijenila sam da moram presuditi tko je bolji koristeći se tehnikom plesa na svili i zato je pobijedila Petra'', kaže Martina.

Otkrij svoj talent: Finale u Školi zračnih akrobacija Traumatic Arts Foto: Nova Studio

Svi kandidati bili su si međusobna podrška tijekom treninga, ali i izvan njih. Razmjenjivali su znanje i ideje putem videopoziva, koje je čvrstom i stabilnom mrežom omogućila Telemach 10 GIGA optička mreža, koja iskustvo komuniciranja i dijeljenja sadržaja čini ugodnijim i osigurava da se odvija bez ometanja.

''Petra je čudo. Prekrasno ju je gledati na svili i zasluženo je osvojila nagradu. Ima više iskustva i to se vidi iz elemenata i načina na koji povezuje i moj plan je puno, puno trenirati da onda ja mogu izvesti ovo što sam zamislio, ali kao Petra'', govori nam Stjepan.

''Nisam očekivao da ću ovo uspjeti u 12 sati. Prvih nekoliko sati kada sam došao nisam mogao izdržati na svili niti 10 sekundi, tako da tada nisam mogao zamisliti da mogu izdržati tri minute na svili. Sam sebe sam iznenadio da je ovo moguće napraviti u 12 sati'', zaključuje Stjepan.

Petra, koja je osvojila glavnu nagradu, zadivljena je time što je Stjepan uspio savladati u samo 12 sati. S obzirom na to što je vidjela u Stjepanovoj izvedbi, razmišlja i o plesnom duu.

''Bilo bi lijepo proširiti vijest da ples na svili nije samo za žene, nego da se može i muškarac prijaviti te napraviti nešto što bi u duu moglo izgledati fenomenalno'', zaključuje Petra.

