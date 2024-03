Berislav Šipuš i Vojko V sa suradnicima osvojili po četiri Porina, a Let 3 i Tamara Obrovac sa suradnicima tri!

Održana je 31. dodjela po redu glazbene nagrade Porin, a ovo su dobitnici ovogodišnjih pretižnih nagrada.

Dvorana u zagrebačkom HoB-u bila je prepuna velikih, dobro poznatih i priznatih imena hrvatske glazbene scene, kao i onih koji tek kreću na svoj glazbeni put. Crvenim tepihom prošetali su nominirani glazbenici zajedno s brojnim poznatim licima koja su se našla na ovogodišnjoj dodjeli u ulozi gostiju ili uručitelja najpoželjnije glazbene statue.

Veliki uspjeh na ovogodišnjem Porinu postigli su Berislav Šipuš i Vojko V sa suradnicima osvojivši po četiri statue Porina! Tri statue Porina pripale su Letu 3 i Tamari Obrovac sa suradnicima, a još jedna posebnost ovogodišnjeg Porina su i čak tri dobitnika u kategoriji Najbolja izvedba klasične glazbe!

Album Berislava Šipuša "Berislav Šipuš: Pasija" proglašen je Najboljim albumom klasične glazbe, a istoimena skladba s albuma osvojila je Porin za Najbolju skladbu klasične glazbe. Treći Porin osvojio je izvođač: Zbor HRT-a, Tomislav Fačini, dirigent; Monika Cerovčec, sopran; Martina Gojčeta Silisić, mezzosopran; Roko Radovan, tenor; Marko Špehar, bas; Sreten Mokrović, govornik; Branimir Pustički, violončelo; Mirjana Krišković i Veronika Ćiković, harfe; Hrvoje Sekovanić, Šimun Matišić, Marko Mihajlović, Fran Krsto Šercar, udaraljke u kategoriji Najbolja izvedba skladbe klasične glazbe za skladbu Berislava Šipuša – "Berislav Šipuš: Pasija". U ovoj kategoriji su čak tri dobitnika, navodimo ih niže. Četvrta statua osvojena je u kategoriji Najbolja produkcija albuma klasične glazbe, dobitnik Krešimir Petar Pustički za album "Berislav Šipuš: Pasija". U ovoj kategoriji su dva dobitnika, također ih navodimo niže.



Vojko V sa suradnicima osvojio je Porin u kategoriji Album godine, za album "Dvojko", glazbenih producenata Andrije Vujevića, Vedrana Zenzerovića i Mihovila Šoštarića. Za ovaj album osvojili su Porin i u kategoriji Najbolji album Hip Hop glazbe te u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje albuma, autor likovnog oblikovanja, autora Vinka Pelicarića. Kategorija Najbolji video broj također je pripala ovom timu – redatelj Rino Barbir osvojio je Porin za video broj skladbe "Mamacita".

Let 3 sa suradnicima osvojio je statuu Porina u kategoriji Pjesma godine za skladbu "Mama ŠČ!" autora Damira Martinovića i Zorana Prodanovića. Porin im je uručen i u kategoriji Najbolji album alternativne glazbe, za album "ŠČ! (Extended)", glazbenog producenta Mateja Zeca, a treća statua otišla je u ruke Damira Martinovića i Olje Dešića u kategoriji Najbolji aranžman za skladbu "Mama ŠČ!".



Album "Nuvola" Tamara Obrovac Quarteta osvojio je Porin za Najbolji album jazz glazbe, zatim Porin za Najbolju izvedbu jazz glazbe za skladbu "Dvi divojke" s istoimenog albuma te je Tamari Obrovac pripao Porin za Najbolju skladbu jazz glazbe – skladba "Oče moj".

Dobitnik Porina u kategoriji Novi izvođač je IDEM.



Najboljim albumom zabavne glazbe proglašen je album "Zapleši Twist" grupe Swingers, glazbenih producenata Roberta Marekovića i Filipa Vidovića dok je Najboljim albumom pop glazbe proglašen album "Vile se ovdje igraju" – Matija Cvek & The Funkensteins, glazbenog producenta Ivana Pešuta. Najboljim albumom rock glazbe proglašen je album "Follow the Blind Man", izvođač Jelusick, glazbeni producent Dino Jelusić. Grupi Pocket Palma pripao je Porin za Najbolji album elektroničke glazbe, za album "III", a glazbeni producenti su Anja Papa, Luka Vidović i Bruno Žabek.



U kategoriji Najbolja izvedba klasične glazbe su čak tri dobitnika! Statua je pripala već spomenutom Zboru HRT-a za skladbu "Berislav Šipuš: Pasija", a dobitnici su još i Chorus angelicus, Capella Savaria, Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu, Ivana Lazar, sopran; Tia Pikija, sopran; Sonja Runje, alt; Hugo Hymas, kontratenor; Franko Klisović, kontratenor; Emanuel Tomljenović, tenor; Grga Peroš, bariton; Krešimir Stražanac, bas; Zsolt Kalló; umjetnički voditelj; Capelle Savarie; dirigent: Anđelko Igrec, za skladbu "Johann Sebastian Bach: Muka po Mateju BWV 244" te treći dobitnik Porina Vedran Kocelj, Simfonijski orkestar HRT-a, Pavle Zajcev, dirigent za skladbu "Igor Kuljerić: Pop-Koncert Za Trubu i Orkestar".

U kategoriji Najbolja produkcija albuma klasične glazbe su dva dobitnika: već spomenuti Krešimir Petar Pustički za album "Berislav Šipuš: Pasija" te Lovro Stipčević i Krešimir Seletković za album "Igor Kuljerić: Kanconijer".

U kategoriji Najbolja snimka albuma klasične glazbe Porina je osvojio Božidar Pandurić za album "Frano Parać: Carmina Krležiana, Missa Maruliana".

Porina u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba osvojila je Natali Dizdar za skladbu "Krug", dok je Porin za Najbolju mušku vokalnu izvedbu pripao Filipu Rudanu za skladbu "The Outside".

U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom, Porina su osvojili Goran Bare & Majke za skladbu "Budi ponosan (live)", dok su Porina za Najbolju vokalnu suradnju osvojili Miach i Grše za skladbu "Led".

U kategoriji Producent godine, Porina je osvojio Goran Martinac za albume „Noćni Taxi“, izvođača Bobe Kneževića i „Role Filmova“ grupe The Splitters.



Porina za Najbolju snimku albuma osvojio je Dragutin Smokrović za album "Massimo Arena Zagreb".



Najboljim albumom s raznim izvođačima proglašen je album "Zvučni zid", autor izdanja je Vedran Peternel, a Najboljim koncertnim albumom proglašen je album "Massimo Arena Zagreb", glazbenih producenata Dragutina Smokrovića i Massima Savića.



Najboljim albumom folklorne glazbe proglašen je album "Momci srebro, a cure su zlato, Kuterevo to je tebi dato" KUD-a Dangubice, Kuterevo, glazbenih producenata Bernarda Mihalića i Margarete Mihalić. Najboljim albumom etno glazbe proglašen je album "Bog nam greh oprosti" grupe Cinkuši, glazbenog producenta Igora Ivankovića, Najboljim albumom tamburaške glazbe proglašen je album "Najbolji hrvatski tamburaši – 35 godina" Najboljih hrvatskih tamburaša, glazbenog producenta Stanka Šarića, dok je Najboljim albumom međužanrovske glazbe proglašen album "Nešto veće od nas"– Mangroove i Jazz Orkestar HRT-a, glazbenog producenta Tonija Starešinića i Igora Geržine.



Porin za Najbolji album duhovne glazbe (izvan klasične i jazz glazbe) pripao je Klapi Cesarice za album "Ditiću Malom Hodite", glazbeni producenti: Ani Vuletić, Vedrana Šiša i Jurica Petar Petrač. Najboljim instrumentalnim albumom (izvan klasične i jazz glazbe) proglašen je album "Wanderlust", izvođača i glazbenog producenta Ivana Pešuta. Porina za Najbolju instrumentalnu izvedbu (izvan klasične i jazz glazbe) osvojili su Mangroove i Jazz Orkestar HRT-a za skladbu "Azimut Theme".



Ove godine statue Porina za životno djelo pripale su Eriki Krpan, Huseinu Hasanefendiću Husu i grupi Parni Valjak – velikim i nezamjenjivim imenima hrvatske glazbene priče.



Prijenos uživo započeo je izvedbom Parnog Valjka, a kroz cijelu svečanost dodjele vodili su nas Jelena Glišić i Ivan Vukušić. Njima su se na fantastičnoj pozornici koju potpisuje Miro Hrg kroz večer pridruživala brojna poznata glazbena, glumačka, voditeljska i sportska imena u ulozi nositelja dobrih vijesti odnosno onih koji su nam otkrivali dobitnike Porina. To su večeras bili: Dora Fišter, Matej Meštrović, Morana Zibar, Krešimir Sučević Međeral, Martin Kosovec, Baby Lasagna, Damir Kedžo, Luka Nižetić, Katarina Krpan, Katarina Kutnar, Nataša Janjić Medančić, Anja Šovagović Despot, Jerko Marinić Kragić, Luka Bukić, Neven Frangeš, Ivanka Mazurkijević, Lucija Šerbedžija, Joško Lokas, Enis Bešlagić, Tereza Kesovija i Nikša Bratoš.



Redateljica dodjele bila je Saša Broz, redatelj prijenosa Ivan Miladinov, a glazbeni producent Ivan Popeskić. Za vrijeme svečane dodjele nastupili su: Boris Štok, Detour, Filip Rudan, Gina, IDEM, Let 3, Lu Dedić, Marko Tolja, Matija Cvek & The Funkensteins, Matija Dedić, Mia Dimšić, Natali Dizdar, Parni Valjak, Pava, Prljavo Kazalište, Psihomodo Pop, Tamara Obrovac i Zorica Kondža.

