Ova scena iz "Prijatelja" posebno je jeziva nakon Chandlerova smrti: "Praktički su predvidjeli budućnost!"

Obožavatelji "Prijatelja" žele da se iz serije izbaci scena koja je gotovo predvidjela smrt Matthewa Perryja.

Vijest o smrti glumca Matthewa Perryja posebno je rastužila obožavatelje serije "Prijatelji" u kojoj je utjelovio mnogima omiljenog Chandlera Binga.

Matthew je preminuo u subotu 28. listopada u dobi od 54 godine. Glumčevo beživotno tijelo pronađeno je u jacuzziju u njegovu domu u Los Angelesu, a još se ne zna točan uzrok smrti.

Zbog okolnosti u kojima je umro, društvenim mrežama sada se proširila jedna scena iz "Prijatelja" koja nakon Perryjeve smrti djeluje dosta jezivo i obožavatelji je žele izbaciti iz serije.

Radi se o sceni iz pete epizode sedme sezone serije, koja nosi naziv "The One With The Engagement Picture" i prvi put je prikazana 2000. godine.

U spornoj sceni Chandler i njegova zaručnica Monica Gellar (Courteney Cox) poziraju za fotografije kojima će najaviti vjenčanje, prilikom čega se njemu teško prirodno nasmijati.

"Što ti je s facom? Ova fotografija bi trebala govoriti da će se Gellar i Bing vjenčati, a ne da je lokalna žena spasila utapajućeg kretena", govori Monica Chandleru. Na to se fotograf krene smijati, što Monicu iživcira pa mu kaže: "Hej, nemoj mu se smijati! On je moj utapajući kreten."

"Ova scena ne sjeda dobro nakon vijesti o uzroku njegove smrti", "Može li ova scene biti jezivija?", "Moraju izbaciti ovu scenu iz serije. Praktički su predvidjeli budućnost", samo su neki od komentara uznemirenih obožavatelja.



Matthew Perry glumio je Chandlera u svih 10 sezona serije koja se snimala od 1994. do 2004. godine, a popularna je i danas.

