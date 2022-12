Objavljen popis pjesama za Doru: Vraća se Damir Kedžo, a neki od izvođača će vas iznenaditi!

Objavljen je popis 18 izvođača koji će na Dori 2023. pokušati izboriti odlazak na Eurosong.

Hrvatska radiotelevizija objavila je rezultate natječaja za Doru 2023.

Odabrano je 18 pjesama od kojih će nas jedna predstavljati na Eurosongu koji će se održati u svibnju 2023. godine, u Liverpoolu. Među finalistima je i Damir Kedžo koji je pobijedio na Dori 2020. godine, ali je Eurosong tada bio otkazan zbog pandemije, a neki od izvođača mogli bi vas iznenaditi.

Donosimo popis finalista i rezervi, poredanih po abecednom redu:

1. ANGELS AND DEMONS - DAMIR KEDŽO (Jamie Duffin, Stefan Celar, Michael Chun-Fai Chung (aka Kyler Niko), Victoria Jane Horn – ARR Jamie Duffin)

2. BYE BYE BLONDE - MERI ANDRAKOVIĆ (Boris Đurđević - Valerija Đurđević - Boris Đurđević)

3. DISTANCE - MARTHA MAY (Marta Ivić – ARR Oliver Fecci-Chiffi)

4. DOM - TAJANA BELINA (Tajana Belina, Marcel Sprunkel – Tajana Belina – Marcel Sprunkel)

5. FREE FALIN’ - ĐANA (Đana Smajo)

6. GRIJEH - BORIS ŠTOK – GRIJEH (Boris Štok, Darko Terlević - Boris Štok - Boris Štok, Darko Terlević)

7. I STILL LIVE - MAJA GRGIĆ (Mateo Martinović Teo – Maja Grgić - Mateo Martinović Teo)

8. I WILL WAIT - PATRICIA GASPARINI (Siniša Reljić - Simba, Lisa Desmond, Aidan Winkels - Lisa Desmond, Aidan Winkels - Siniša Reljić – Simba)

9. KME KME - KREŠO I KISELE KIŠE (Krešimir Burić – ARR Matej Zec)

10. KRENI DALJE - ENI JURIŠIĆ (Matija Cvek, Vlaho Arbulić, Eni Jurišić – Matija Cvek – Filip Majdak)

11. LOST AND FOUND - THE SPLITTERS (Neven Kolarić, Branimir Mihaljević – Neven Kolarić – Branimir I Marko Mihaljević)

12. LOVE AT FIRST SIGHT - YOGI (Yugomir Lonich)

13. MAMA ŠČ! - LET 3 (Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović - Damir Martinović Mrle – LET 3)

14. MASTER BLASTER - DETOUR (Nenad Borgudan)

15. NESREĆA - HANA MAŠIĆ (Boris Subotić – ARR Darko Dimitrov)

16. NEVERA (LEI,LEI) - HARMONIJA DISONANCE (Bartol Stopić - Sanja Daić, Bojan Petrović, Bartol Stopić - Anja Papa, Bartol Stopić, Luka Vidović)

17. PUTEM SNOVA - BARBARA MUNJAS (Barbara Munjas, Alen Bernobić - Barbara Munjas - Alen Bernobić)

18. PUTOVANJE - TOP OF THE POPS FT. MARIO 5REKOVIĆ (Bruno Krajcar - Danijel Načinović - Nikola Milat)

REZERVE:

1. SAMA - LANA MANDARIĆ LANCHI (Zorana Mandarić - Domagoj Perišić)

2. ODLAZI - MIRNA ŠKRGATIĆ (Mirna Škrgatić – ARR Tomislav Franjo Šušak)

3. ON THE SAME TRAIN - VOICE FOR YOU - (Adi Karas – Adi Karas – Elvis Sršen, Adi Karas,Tvrtko Hrelec) 4. TALKING TO ME - ROSANNA KUMERLE – (Rosanna Kumerle, William Naesh Hendriksen)

