Novi holivudski IT glumac najemotivniju premijeru održao u – rodnom gradu

Osim što je Glen Powell mogao uživati u svečanoj premijeri svog najnovijeg filma Hit Man u njegovom rodnom gradu, slavnog je glumca Austin Film Society (AFS) službeno primio u Texas Film Hall of Fame.

Kinofilm – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

U američka kina 24. svibnja došla je akcijska romantična komedija Hit Man redatelja Richarda Linklatera, u kojoj naslovnu ulogu tumači Glen Powell, a glavnu žensku portorikanska glumica Adria Arjona. Film je inspiriran stvarnim događanjem o kojem su novine izvještavale, a Linklater i Powell, koji su napisali scenarij, priču su dodatno “začinili” kako bi na velikom platnu bila zanimljivija. U hrvatskim kinima očekujemo ga 20. lipnja, piše Kinofilm.

Dakle, u filmu je riječ o profesoru filozofije, Garyju Johnsonu, koji je cijeli svoj život posvetio proučavanju Kanta i svojim mačkama. On odlučuje pomoći policiji i to isprva prihvaćajući male zadatke da bi se na kraju predstavljao kao plaćeni ubojica kako bi otkrio potencijalne naručitelje. Upravo taj posao Garyja spaja s Madisonom s kojom on već tijekom prvog susreta uspostavlja neobičan odnos…

Pročitajte više na Kinofilmu::

Emily Blunt: „Kaskader“ se mora gledati u kinu

Prvi pogled na Liama Hemswortha kao Geralta u novoj sezoni serije ‘Vještac’

Kad stranci pokucaju na vrata: 5 filmova koji se ne propuštaju!

Kako je i uobičajeno, premijeri je prethodila svečana premijera i promocija filma i to u Powellovom rodnom gradu Austinu. Dakako, glavna zvijezda večeri bila je zvijezda filma Top Gun: Maverick (2022.), Glen Powell i to kao glavni glumac u filmu Hit Man, ali i zato što ga je upravo te večeri Austin Film Society (AFS) službeno uvrstio u Texas Film Hall of Fame, gdje se pridružio ostalim teksaškim glumcima među kojima su i Matthew McConaughey te Carol Burnett.

I redatelj Richard Linklater je Teksašanin, štoviše, upravo je on, 1985., i osnovao AFS. On i Powell zajedno su napisali i producirali Hit Mana, a prilikom preuzimanja priznanja u svom rodnom gradu, Powell je istaknuo da je izuzetno ponosan što te večeri stoji na pozornici na kojoj je nekoć kao tinejdžer nastupao u mjuziklu “Moje pjesme, moji snovi”.

Što se još dogodilo na premijeri filma Hit Man, koji u hrvatska kina dolazi 20. lipnja, pročitajte na Kinofilmu, web magazinu koji donosi najzanimljivije vijesti iz svijeta filma.