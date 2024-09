Novi DreamWorksov film ima 100 % na Rotten Tomatoesu i već mu dodjeljuju titulu jednog od najboljih animiranih filmova desetljeća

Nadolazeći animirani film Divlji robot imao je svjetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu, a recenzije obećavaju da nam stiže novi animirani klasik.

Za ljubitelje animacije i dobrog filma listopad ne može doći dovoljno brzo jer tada u kina stiže Divlji robot (The Wild Robot), jedan od najiščekivanijih animiranih filmova godine, piše Kinofilm.

Još od objave prvog trailera prije šest mjeseci, Divlji robot je ostavio dojam kao nešto potpuno drukčije, a s druge, ljudske strane – jako poznato. Svaki od iduća dva trailera koja su izašla nakon njega su izgledala vizualno i narativno sve bogatije te su bez problema mogli izmamiti suze na oči.

Može li DreamWorks, studio koji stoji iza franšiza Shrek, Kako izdresirati zmaja, Kung Fu Pande i Croodsa, opravdati filmom ono što se može vidjeti u njegovim najavama? Očito je da može jer u trenutku pisanja ovog teksta Divlji robot na Rotten Tomatoes stranici drži snažnih 100 %, a recenzije za film su univerzalno pozitivne gdje svi hvale nevjerojatno snažnu priču i predivne vizuale.

Divlji robot istoimena je adaptacija bestselera Petera Browna čiji je scenarij napisao i prema kojem ga je režirao Chris Sanders koji iza sebe ima velike uspješnice poput Kako izdresirati zmaja (How to Train Your Dragon, 2010.), Croods (2013.) i Lilo & Stitch (2002.). Sam redatelj za film je rekao da je “poput Moneta koji slika u Miyazakijevoj šumi,” a što svi kritičari i potvrđuju jer animaciju svrstavaju među neke od najboljih koje su krasile filmska platna.

Divlji robot u sinkroniziranoj verziji u hrvatska kina stiže 17. listopada.

