Nepotizam u Holivudu? Ovim je obiteljima to sasvim normalno

Od legendarnih filmskih glumaca do suvremenih zvijezda. Donosimo deset zanimljivih priča o glumačkim obiteljima koje su oblikovale Hollywood kakav ga danas znamo.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Jabuka ne pada daleko od stabla – stara je poslovica koja je itekako primjenjiva i na filmsku industriju. Niz je značajnih obitelji koje su generacijama prisutne u Hollywoodu i koje su ostavile neizbrisiv trag na velikom platnu.

Ove obitelji ne samo da su dale nekoliko izuzetnih glumaca, redatelja i producenata, već su uvelike utjecale na filmsku industriju kakvu je danas poznajemo, piše Kinofilm.

Dakle, strast prema filmu moguće je naslijediti, ponekad imena slavnih roditelja ili braća/sestara posluže kao odskočna daska, no ostaju samo oni koji se znaju dočekati na noge.

Iako ih ima daleko više, donosimo 10 obiteljskih priča o dobro nam znanim holivudskim zvijezdama i njihovim užim, i ponekad nešto širim, obiteljima…

10. Obitelj Sandler

Nije rijetkost u Hollywoodu da se cijela obitelj bavi sedmom umjetnošću. Jedan od takvih primjera je i obitelj američkog glumca, komičara, scenarista, producenta… i, naravno supruga i oca, Adama Sandlera. Popularni glumac već dugo nije samo glumac, nego najčešće ima važne uloge i ispred i iza kamera te je od već vrlo rano u svoje projekte počeo uključivati i kćeri Sadie i Sunny Sandler.

Njih su dvije imale tek šest i četiri godine kad su posudile glas u animiranom filmu Hotel Transylvania (2012.), a nastavile su se pojavljivati u filmovima u kojima je glumio, baš kao i njegova supruga Jackie Sandler. Ona je pak isprva bila manekenka, a Adama je upoznala na setu filma Tata od formata (Big Daddy, 1999.). Njih je dvoje zajedno glumilo i nekim kasnijim filmovima – 50 prvih poljubaca (50 First Dates, 2004.) ili pak Starci 2 (Grown Ups 2, 2013.).

Zapravo postalo je posve uobičajeno da se Jackie, ali i njihove kćeri, pojavljuju u manjim ulogama u filmovima u kojima Adam Sandler glumi, a onda je popularni glumac podigao ljestvicu i producirao film Nisi pozvana na moju bat micvu (You Are So Not Invited to my Bat Mitzvah, 2023.) u kojem njegova mlađa kći, Sunny tumači glavni lik, a ostatak obitelji, uključujući i njega samoga, sporedne uloge. Zbog toga su ga neki optuživali na nepotizam, a branila ga je i redateljica filma Sammi Cohen.

