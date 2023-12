Srpska Barbie prisjetila se školskih dana i trama koje je tada doživjela: "Učiteljica mi nije vjerovala"

Nataša Bekvalac otvoreno je progovorila o svojim školskim danima pa ispričala kakva je bila učenica.

Srpska pjevačica Nataša Bekvalac tijekom svoje karijere stekla je mnoštvo fanova.

U razgovoru za regionalnu emisiju "Iz profila" otkrila je kako je tijekom odrastanja nailazila na mnoštvo izazovnih situacija u kojima se morala sama snalaziti i boriti.

"Bila sam zvrk. Kad se sjetim svoga djetinjstva, to je bilo više odrastanje sa Kristinom nego sa Draganom, jer je ona dosta starija od nas pa nas je uvijek odgurivala od sebe. Bila je djevojka kad smo mi bile baš klinke i samo smo joj smetale, ali od nje sam mnogo toga naučila, bila mi je kao druga majka. I dan danas ima neki zaštitnički stav i prema meni i prema Kristini, ali ne sestrinski, nego majčinski", ispričala je.

Dotaknula se i odrastanja uz majku koja je bila učiteljica, kao i predrasuda u školi.

Iako je bila uzorno dijete, čak je pjevala i u zboru, pojedini nastavnici, ali i ostali učenici nisu cijenili njezin trud, već su zasluge prepisivali njezinoj majci.

"Nevjerojatno, ali sa takvim stvarima se susrećem i dan danas, a to su ta osuđivanja i predrasude, samo sada na puno većem nivou. Pa tako kada sam krenula u školu bila sam dobra učenica, jer mi je mama naravno učiteljica pa su mi govorili 'Pa naravno da je skroz odlična kad joj je mama učiteljica'. To su stvari koje su me jako boljele kad sam bila dijete. Jednom mi učiteljica nije htjela ocijeniti rad i tražila me da ponovno pišem test iz srpskog jer je mislila da je netko drugi pisao", objasnila je Nataša.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fatalna Sinjanka zna kako istaknuti svoj glavni atribut, a na takve je prizore slab i bivši dinamovac s kojim ima dijete!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Lovre Kalinić i supruga Jelena dobili treće dijete, poznat je spol i ime koje su dali prinovi!