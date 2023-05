Nastup Leta 3 objavljen je i na službenom Twitteru Eurosonga uz zanimljiv opis!

Nastup Leta 3 objavljen je i na društvenim mrežama Eurosonga i to uz zanimljiv opis.

Nastup Leta 3 u finalu Eurosonga i pjesma "Mama ŠČ!" objavljen je i na službenom Twitter profilu natjecanja i to uz zanimljiv opis.

"Ne, ne halucinirate. Da, ovo je Eurosong", napisali su uz kratki isječak njihove izvedbe na pozornici koju su objavili.

No, you are not hallucinating. Yes this is Eurovision 🇭🇷🚀 #Eurovision pic.twitter.com/z5tG6vEboI