Autorica knjiga o Harryju Potteru javno se oglasila o nastupu Leta 3 na Eurosongu: ''Rijetko nemam riječi, ali...''

J.K. Rowling komentirala je putem društvenih mreža nastup našeg Leta 3 na Eurosongu.

Nastup našeg Leta 3 na Eurosongu i njihova pjesma "Mama ŠČ!" nikoga nisu ostavili ravnodušnim, pa tako ni neke svjetske poznate face, među kojima je i britanska spisateljica i autorica romana o Harryju Potteru, J.K. Rowling.

Ljudi ih obožavaju! Let 3 ima velike šanse za pobjedu: Na službenom YouTube profilu Eurosonga skupili su najviše pregleda od polufinala!

Ona se o nastupu letovaca oglasila na svom profilu na Twitteru i kratko ga prokomentirala.

"Ja rijetko ostajem bez riječi", napisala je J.K. uz hashtag Hrvatska i Eurosong 2023.

I'm rarely lost for words. #Croatia #Eurovision2023

Dečki iz Leta 3 jedva su dočekali, a onda i potpuno rasturili svoju finalnu izvedu pjesme ''Mama ŠČ!'' na Eurosongu. Na pozornici su opet napravili spektakl, a zajedno s njima cijela dvorana uzvikivala je sad već dobro poznati izraz ''ŠČ!''.

Od samog dolaska u Liverpool dečki su prava su atrakcija i izazivaju pravo oduševljenje gdje god da se pojave.

It was genius. And insane.